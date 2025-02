La festa degli innamorati. Eventi per tutte le coppie. Concerti, fumetti e pellegrinaggi

San Valentino per tutti i gusti. Sono numerose le iniziative organizzate in città per la festa degli innamorati. Si parte con il concerto di musica classica della ForliMusica Orchestra diretta dal Maestro Filippo Maria Bressan, in cartellone domani sera alle 21 presso l’Abbazia di San Mercuriale: presente la violinista Yulia Berinskaya come solista, che insieme all’orchestra suonerà Le Ebridi ‘La grotta di Fingal’ di F. Mendelssohn, ‘L’alzarsi in volo dell’allodola’ di Vaughan Williams, ‘Capriol Suite’ di Peter Warlock e la Sinfonia n.82 di F. J. Haydn. Bressan è uno dei pochi direttori italiani ad essere invitato a dirigere orchestre e compagini di massimo prestigio nelle principali società concertistiche e nei festival di musica sinfonica, antica e contemporanea; Yulia Berinskaya è apprezzatissima in Italia e all’estero per il suo straordinario talento e poliedricità. Biglietti: https://www.forlimusica.it/concerti/filippo-m-bressan-dirige-la-forlimusica-orchestra.

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub propone invece l’apertura gratuita pubblica straordinaria della sede di via Eugenio Curiel 51 domani pomeriggio, tra le 14 e le 18, per farsi stupire da un percorso espositivo per scoprire gli innamorati più famosi dei racconti a fumetti: inoltre, sono garantite dolci sorprese fra baci Perugina e albi in omaggio, fino ad esaurimento. È disponibile sul sito della Fumettoteca un’originale ed interessante esposizione sul tema.

Infine, domenica alle 17 si svolgerà il pellegrinaggio giubilare con partenza da piazza Ordelaffi e ingresso in Cattedrale, dove poi avrà luogo la Veglia diocesana degli Innamorati presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. L’Ufficio diocesano per la pastorale familiare per l’occasione mette a disposizione anche un servizio babysitting su prenotazione.