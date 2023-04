La Festa del Falò torna a far fuoco e fiamme a Forlì: oggi il bis

Forlì, 16 aprile 2023 – Eccezionali i falò, eccezionali i fuochi d’artificio, eccezionale l’afflusso di persone, con code lungo la statale in tutto il tratto fra Dovadola e Portico. Inoltre, eccezionale anche il modo in cui hanno bruciato i pagliai. Insomma, il ritorno dopo tre anni della Festa del Falò di Rocca San Casciano è stato un successone.

In pochi minuti sono bruciati tre mesi di fatiche a cercare, tagliare, raccogliere e portare sulle sponde del fiume Montone centinaia di quintali di ginestre, chiamate ancora ‘spini’, come avveniva un tempo. Mentre tutt’attorno, come una grande bolgia infernale dantesca, diverse centinaia di ‘borgaioli’ e ‘mercaioli’ hanno urlato, gridato e si sono lanciati sfottò dalle sponde opposte del fiume. E migliaia di spettatori a godersi le fiamme che sono salite in alto, perdendosi nel cielo buio della notte, accompagnate da scie di fuliggine infuocata.

In particolare la giornata di ieri, prima della festa serale, giornata dei ritocchi dei due pagliai nonché dello studio delle strategie di accensione, delle istruzioni ai venti giovani accensori, ha visto una tensione nell’alveo del fiume che "si tagliava col coltello", in entrambi i rioni Borgo e Mercato. Specialmente nel tardo pomeriggio gli addetti alle rifiniture dei pagliai, molti dei quali non erano andati neppure a casa a pranzo, impartivano ordini secchi per cercare "le rifiniture perfette".

Non sono mancate le discussioni fra gli avversari, tanto che i responsabili del Comitato organizzatore (Comune, Pro loco e capi dei due rioni) e il vicesindaco Lucio Giorgini sono intervenuti a cercare di calmare le acque di qua e di là dal fiume. Bruciavano ancora i falò, quando sono partite le raffiche dei variopinti fuochi d’artificio del Borgo, a illuminare il cielo di Rocca, invitando le migliaia di spettatori a girarsi col naso all’insù e a commenti di meraviglia. E seguita la scarica di botti del rione Mercato, facendo tremare il greto del fiume e i marciapiedi vicini, in una girandola di luci e tuoni come si fosse scatenato un uragano nell’alta valle del Montone.

La festa poi si è trasferita in piazza per coloratissima e frizzante sfilata dei carri allegorici, che oggi pomeriggio concederà il bis con inizio alle 16.30.