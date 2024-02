La festa della patrona di Forlì, il vescovo: "L’acqua non ha spento il fuoco della solidarietà"

Forlì, 5 febbraio 2024 – «Si può ripartire, non siamo soli, siamo con Maria e siamo insieme in tanti, qui, oggi, a fare comunità". Lo ha detto il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, durante il saluto iniziale che ha rivolto ai fedeli prima della messa solenne in rito pontificale che ha presieduto ieri in Cattedrale in occasione della festa patronale. Ha quindi ringraziato tutte le autorità presenti, il sindaco Gian Luca Zattini, il prefetto Rinaldo Argentieri e ha ricordato che la Madonna del Fuoco è celebrata anche in altre parti del mondo, fra cui il Massachusetts e Roma, nella chiesa di San Marcello al Corso.

La liturgia è stata concelebrata, fra gli altri, da mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. "Ricordiamo oggi quel miracolo – ha detto mons. Corazza nell’omelia facendo riferimento alla xilografia salvata miracolosamente dalle fiamme nel 1428 – anche allora era un tempo di guerre, di ingiustizie, di diseguaglianze, di prepotenze, di divisioni nella Chiesa, di scarsa coerenza e perseveranza. Anche noi quest’anno a Forlì siamo stati colpiti da eventi drammatici, non dal fuoco distruttore ma da miliardi di cubi d’acqua che hanno travolto strade, case, campi, chiese, oratori, officine, negozi, biblioteche, vite umane". Mons. Corazza ha inoltre sottolineato "il fuoco di generosità" che ha animato l’intera comunità forlivese e romagnola nei gesti di solidarietà in quelle ore terribili. "L’acqua non ha spento il fuoco della fraternità e della solidarietà. Anzi! Per questo ringraziamo Maria, che continua ad aiutarci a fare comunità. Ringraziamo lo Spirito che ha acceso nel cuore di tanti giovani e non solo il desiderio di dare una mano spontaneamente e generosamente".

Nell’omelia il vescovo ha rimarcato l’importanza dell’impegno del volontariato e delle istituzioni e, con riferimento alla xilografia salvata dalle fiamme, ha messo in evidenza le varie figure presenti, fra cui i tanti apostoli e santi che circondano la Madonna con il bambino. "Come una mamma, Maria non ci lascia soli, si fa in quattro per tutti noi, ma non dimentichiamo che anche lei ha da chiedere qualcosa a noi: aprire il nostro cuore e offrire la nostra vita per la salvezza del mondo, per renderlo migliore" ha sottolineato Corazza. Tra i testimoni ha citato l’esempio di Etty Hillesum, la giovane ebrea morta in campo di concentramento, che ha vissuto con amore quel dramma e sulla quale recentemente c’è stata una mostra a Forlì.

«Davanti a noi ci sono testimoni che ci sorprendono per la loro capacità di amare, che ci insegnano a rispondere all’odio con l’amore e che solo l’amore sconfigge il male" ha detto il vescovo, che al termine del rito ha impartito la benedizione papale. Migliaia i forlivesi che durante tutta la giornata hanno affollato il Duomo per assistere alle messe, pregare davanti all’immagine della patrona, chiedere una grazia o un’intercessione. Numerose persone già dalle prime ore del mattino hanno partecipato alle liturgie.

All’interno della Cattedrale, inoltre, è stato diffuso il libro ’La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione’, curato da Salvatore Ricca Rosellini, edito da Grafikamente e realizzato dal Rotary Club Forlì con il Patrocinio del Comune. Il libro sarà presentato oggi alle 16 in sala Donati (corso Diaz 111).

Tantissima gente si è recata anche nelle vie del centro e in piazza dove, alla fiera con le bancarelle che vendevano la tradizonale ’piadina’, erano presenti famiglie con bambini, anziani, giovani, persone giunte da tutto il comprensorio grazie pure alla bella giornata di sole.