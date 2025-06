La Festa della Repubblica. Da piazzale della Vittoria fino a Premilcuore: gli eventi

Si celebra domani il 79° anniversario della fondazione della Repubblica italiana: una data importante che verrà festeggiata con diverse iniziative. La ricorrenza, in particolare, sarà celebrata a livello provinciale con una cerimonia ufficiale che si terrà a Forlì. Alle 10 in piazzale della Vittoria, davanti ad uno schieramento di forze armate, forze di polizia e rappresentanze di corpi civili, avrà luogo l’alzabandiera e verranno resi gli onori ai caduti. Sarà letto anche il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica e la banda Città di Forlì eseguirà l’Inno di Mameli. A seguire, nei vicini giardini del parco della Resistenza, il prefetto, unitamente ai sindaci della provincia, consegnerà i diplomi di onorificenze concesse dalla Repubblica a cittadini meritevoli e ai Maestri del Lavoro. Protagonista di questa parte della cerimonia sarà il mondo della scuola, che offrirà ad autorità e pubblico le riflessioni originali sviluppate dai ragazzi di alcuni istituti della provincia sui valori della Repubblica e della Costituzione. I loro interventi si alterneranno con brani musicali a cura della banda e con una piece teatrale dell’associazione Pietre Resistenti, che mette in luce i temi della Resistenza ed i loro legami inscindibili con i valori della Repubblica. Al termine i ragazzi di Techne offriranno un rinfresco. La cerimonia è aperta al pubblico.

Si conclude domani con un grande evento la rassegna, organizzata dal circolo Acli Lamberto Valli, dal titolo ‘I volti allo specchio della città. Ritratto ed autoritratto fra arte e società’. L’evento avrà titolo ‘Autoritratto di un’Italia civile’, e prevede due appuntamenti collegati. Alle 16.30 nella Galleria del Monte, si incomincia con una serie di 10 letture di testi di personaggi e testimoni della Resistenza, della Costituente e della Repubblica che hanno lasciato un contributo nella storia locale e nazionale del Paese. Poi alle 17.30 la manifestazione proseguirà con la presentazione del libro di Giovanni Benaglia dal titolo ‘Armistizio’. Dialogherà con l’autore Pietro Caruso. Festeggia il 2 giugno anche l’archivio di Stato di Forlì- Cesena che, per l’occasione, propone un breve video dal titolo ‘2 giugno 1946 - Notizie dal backstage’: il video sarà disponibile da domani sul canale YouTube dell’istituto. Per l’occasione, invece, Poste Italiane propone la colorata cartolina filatelica ‘2 giugno, festa che unisce’. La cartolina potrà essere ritirata nell’ufficio postale di piazza Saffi o online.

Ma le celebrazioni si terranno anche nei paesi del comprensorio. A Castrocaro in piazza Mazzini alle 17 intervento delle autorità istituzionali seguito da concerto della banda locale. Bertinoro si prepara a festeggiare il Compleanno della Repubblica con un pomeriggio all’insegna dell’arte e della musica. Si comincia alle 16 nella sede dell’Ufficio Turistico, dove sarà inaugurata la mostra delle opere realizzate dagli allievi del corso ‘Parlo fumetto’. Alle 16,30, nei locali della mostra si potrà partecipare a un laboratorio aperto di fumetto a cura dell’associazione Culturale Barbablù. Alle ore 17,30 in piazza della Libertà è previsto il momento istituzionale, con l’intervento del neo eletto sindaco, Filippo Scogli. A seguire, alle ore 18, si terrà il Concerto per la Repubblica, a cura della scuola musicale ‘D. Alighieri’. A Galeata, a partire dalle 11 in piazza Aldo Palareti sono in programma i saluti della amministrazione comunale e, a seguire, il servizio musicale della banda. A Civitella alle 10, 30 in piazza Giacomo Matteotti saluti del sindaco Claudio Milandri cui seguirà il servizio musicale della banda. A Cusercoli alle 17 intervento del sindaco Claudio Milandri alla Cooperativa culturale ricretiva II Giugno nei locali del Social Club in via 2 Giugno 20. A Santa Sofia il 2 giugno si festeggia al Mentore alle 21 con il concerto del corpo bandistico Cesare Roveroni diretto dal maestro Massimo Bertaccini. A Premilcuore la cerimonia pubblica si svolgerà in piazza dei Caduti a partire dalle ore 11 e, a seguire, la musica del gruppo Masini Brass Ensemble. A Modigliana le celebrazioni nel 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana si svolgeranno a Modigliana in piazza G. Matteotti. Il clou sarà alle ore 21 al teatro dei Sozofili, dove il prof Stefano Ragni, pianista e relatore, dedicherà una conferenza-concerto a Pietro Mascagni.