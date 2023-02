La fiaba Naso d’Argento al Piccolo

Nuovo appuntamento con la rassegna Family al Teatro Diego Fabbri stamattina alle 11 con lo spettacolo ‘Naso d’Argento’, scritto e interpretato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti con pupazzi di Ilaria Comisso. Prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri, lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese in occasione dei festeggiamenti del carnevale.

La storia, raccolta da Italo Calvino nelle ‘Fiabe Italiane’, è incentrata sulla bugia. Lucia, protagonista della fiaba, come le sue sorelle cade nell’inganno del cattivo, ma riesce a capirlo tanto da utilizzare la sua bugia e a salvarsi. In questa favola si alternano verità e finzione permettendo ai bambini di fare un’esperienza positiva perché, come scrive Calvino, "le fiabe sono vere, sono una spiegazione generale della vita". Ingresso gratuito.

r. r.