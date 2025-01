La fiaccolata:: "Riportiamo a casa il piccolo"

"Riportiamo a casa Brando da suo padre": questo il titolo della fiaccolata che si terrà in centro storico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma di Rubens Gardelli.

"Il Comune di Forlì è a fianco dell’imprenditore forlivese, padre del piccolo Brando, nell’ambito dell’iniziativa che intende sensibilizzare le autorità italiane e l’opinione pubblica sulla vicenda che riguarda il figlio di appena tre anni sottratto improvvisamente dalla madre e portato in Guatemala il 19 luglio 2023" fa sapere l’amministrazione comunale in una nota.

Gardelli ha organizzato, con il sostegno di numerose associazioni ed enti del territorio, la fiaccolata per le 18.45, con partenza dalla Chiesa del Suffragio. Obiettivo: accendere i riflettori sulla drammatica situazione che sta vivendo la propria famiglia.

L’evento, patrocinato anche dal Comune di Forlì, vedrà la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini e quella di altri amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni.

"A nome dell’intera amministrazione comunale di Forlì, esprimo la mia vicinanza al signor Gardelli e a tutta la sua famiglia – dichiara il sindaco Zattini–. È dovere delle istituzioni operare in stretta sinergia per far sentire la propria vicinanza a un uomo e a un padre a cui è stato sottratto l’affetto più caro, la più grande ragione di vita. Anche per questo motivo venerdì pomeriggio parteciperemo alla fiaccolata e saremo al suo fianco per rompere il silenzio che gravita attorno a questa drammatica vicenda".