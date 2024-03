La ‘Fiasca’ a Verona in connubio coi fiori di vetro di Lilla Tabasso

Una delle opere più note della Pinacoteca Civica di Forlì (sede Musei San Domenico), la ‘Fiasca Fiorita’, oggi definita ‘Fiasca spagliata con Fiori’ è stata prestata fino al 30 giugno al Museo di Castelvecchio (Verona) per un progetto espositivo dal titolo ‘Ospiti in Galleria’. La Fiasca, donata alla Pinacoteca forlivese dal conte Pietro Guarini, è considerata una delle opere più belle, di questo tipo, realizzate in Italia: il fondo scuro evidenzia fortemente il colore dei fiori e la superficie della fiasca.

L’opera, di autore anonimo (indicato come Maestro della fiasca), è stata nel tempo attribuita a vari artisti: Francesco Arcangeli propose come data dell’opera il 1640 e come autore Guido Cagnacci, scelta sostenuta anche da Giordano Viroli nell’opera sulla Pinacoteca Civica di Forlì. Poi altri nomi, soprattutto di ambito caravaggesco.

Antonio Paolucci nel 2005 là definì il "quadro più bello del mondo", senz’altro unico, perché non è stato trovato un altro dipinto in grado di unire una fiasca, sfatta a metà della impagliatura, col collo rotto e un sottile filo di paglia che si allarga nello spazio, con fiori freschi e delicati come iris e gladioli. Altro elemento da analizzare è la tavoletta di legno su cui è posata la Fiasca che risulta collocata in obliquo su un tavolo da falegname.

Oggi questa splendida e straordinaria opera è esposta dunque a Castelvecchio accanto alla scultura in vetro ‘Groviglio’, eseguita da Lilla Tabasso nel 2021. L’artista, nota per le sue suggestive opere floreali in vetro, si è ispirata per ‘Groviglio’ proprio al celebre dipinto dell’ignoto artista seicentesco e al gruppo scultoreo della Crocifissione del Maestro di Sant’Anastasia datato prima metà del XIV secolo, creando un anomalo ma avvincente contrasto fra passato e presente.

Valerio Melandri, assessore alla cultura di Forlì, ha sottolineato che questo progetto alimenta il percorso di valorizzazione delle opere d’arte del Museo Civico di Forlì e nello stesso tempo crea rapporti con altri enti e musei. Attualmente è in prestito dal Museo di Castelvecchio al San Domenico il capolavoro di Andrea Mantegna ‘Sacra Famiglia con una Santa’ per la mostra sui Preraffaelliti. "Una sinergia – ha sottolineato Melandri- che fa bene alla cultura, ma soprattutto alle nostre comunità".

Un prezioso accostamento di opere che "rappresenta un pilastro per il progresso culturale e lo sviluppo della conoscenza nella società contemporanea – dichiara Marta Ugolini, assessora alla cultura del Comune di Verona –, che speriamo possa proseguire ed arricchirsi".

La mostra veronese, curata da Francesca Rossi e Luca Fabbri, è aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì (info. 045.8062611 – musei@ comune.verona.it e museodicastelvecchio.comune.verona.it).