’La Fiasca’ è in fiore: ecco l’opera di Piccioni

Il Bar bistrot ‘La Fiasca’ situato nel parco Annalena Tonelli di via Oberdan 38, Forlì, acquista un nuovo look grazie anche alla forza creativa dell’artista forlivese Delio Piccioni.

Ispirata al movimento hippy degli anni ’60, l’installazione comprende sei coloratissimi grandi fiori, realizzati in metallo e ricoperti di stoffa, collocati fra divani e poltrone che in estate saranno poi arricchiti dalla musica degli stessi anni, interpretata sul palco da giovani band.

Geniale e sempre pronto a creare immagini e oggetti innovativi ma coerenti col luogo in cui devono essere collocati, Piccioni rende più ricca e invitante l’area in cui è collocato il bistrot attraverso questi fiori che aggiungono fascino e fantasia all’intero parco dedicato ad Annalena Tonelli, la donna forlivese che ha dedicato la vita agli altri, in particolare ai più bisognosi fra cui le popolazioni africane.

Delio Piccioni è un artista eclettico perchè sa unire realtà e fantasia in opere ricche di significati anche se talvolta appaiono apparentemente semplici. Sono opere piene di creatività e di armonia che narrano momenti di vita, esperienze, ricerche realizzate con una grande varietà di materiali.

Proprio come richiede una mente fervida d’immaginazione come quella di Piccioni le cui creazioni vanno dall’invenzione di stravaganti macchine ricche di meccanismi in movimento ai teatrini fino alle immagini di fiori della presente mostra.

L’installazione delle opere è stata inaugurata ieri sera alla Fiasca e resterà visibile fino all’autunno.

Rosanna Ricci