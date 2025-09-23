La fiducia delle imprese è Solution. Primo semestre da promozione

Solution Bank ( ex Credito di Romagna) chiude il primo semestre 2025 con risultati solidi, confermando un trend di crescita costante e sostenibile. L’utile lordo si attesta infatti 8,7 milioni di euro, con un rapporto tra costi operativi e proventi netti pari al 58% e un ritorno sul capitale superiore al 10%. Nel semestre, la banca ha realizzato circa 200 milioni di euro di nuove erogazioni creditizie, confermando il proprio impegno a sostegno delle imprese italiane.

Prosegue inoltre la specializzazione dell’istituto nell’investimento in crediti deteriorati, inclusi quelli assistiti da garanzie statali, e lo sviluppo della nuova piattaforma ’Solution Lease’, avviata nel 2024, che ha erogato circa 50 milioni di euro dalla sua costituzione. Importanti anche i risultati sul fronte della raccolta: la crescita si mantiene sostenuta, con depositi complessivi che, a fine giugno, superano il miliardo di euro.

Al rafforzamento della base clienti ha contribuito l’ulteriore consolidamento territoriale in Emilia-Romagna, sia attraverso la dinamica filiale di Modena, aperta a fine 2024, sia mediante la valorizzazione commerciale delle nove sedi già presenti in regione: Forlì, in corso della Repubblica, Bologna (con due sedi), Rimini, Cesena, Imola, Ravenna e Lugo e i due uffici di rappresentanza a Milano e Modena. Il semestre si chiude con indici patrimoniali e di liquidità in ulteriore miglioramento. La solidità finanziaria di Solution Bank si mantiene sopra il 20%, mentre la capacità della banca di far fronte a una crisi di liquidità di 30 giorni supera il 200%.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel primo semestre 2025 – commenta l’amministratore delegato Frank Fogiel (foto) –. La crescita delle erogazioni e della raccolta conferma la fiducia delle imprese e dei clienti e continueremo a investire nel nostro sviluppo per sostenere il mercato attraverso strategie solide".

Gianni Bonali