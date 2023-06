La Fiera che verrà Il presidente: "Finita questa emergenza è doveroso il rilancio"

I camion stanno portando via gli oltre trenta generatori di corrente che in questo mese hanno permesso di sopperire alla mancanza di energia elettrica dove era necessario.

Molti dei mezzi delle varie forze di aiuto che sono intervenute durante l’emergenza-alluvione ormai non ci sono più. I padiglioni della Fiera di Forlì sono ancora utilizzati per la raccolta e la distribuzione dei generi di prima necessità, ma anche per l’alloggio di una trentina di soccorritori ancora presenti.

"Fino a poco fa qui – ci spiega il presidente della Fiera, Valerio Roccalbegni, mostrandoci i due padiglioni ormai liberi dalle brandine – c’erano circa mille soccorritori ospitati, tra vigili del fuoco, membri della protezione civile e i vari corpi che sono intervenuti. Abbiamo allestito tre cucine mobili (adesso ne è rimasta una) con le quali davamo da mangiare a tutti i soccorritori, ma anche agli sfollati che erano ospitati nel palazzo di vetro e che mangiavano nella nostra sala delle conferenze. Nei parcheggi fuori, circa 33mila metri quadrati, erano ospitati tutti i mezzi di soccorso e vi atterravano anche gli elicotteri. In poche parole – rimarca Roccalbegni – la Fiera, anche in questa occasione, ha fatto la sua parte nella gestione dell’emergenza; d’altronde è il luogo deputato alla protezione civile proprio in caso di calamità".

Sono ancora tanti i volontari che nel frattempo inscatolano gli alimenti o i prodotti per la pulizia della casa destinati agli alluvionati. "Si andrà avanti almeno fino al 7 luglio – spiega Roccalbegni –, poi a settembre, speriamo di tornare a svolgere le nostre attività fieristiche".

L’orgoglio del presidente è tangibile nel mostrare cosa la struttura è stata in grado di fare in questo mese. "E ancor prima per il covid – aggiunge –, senza la Fiera la città sarebbe stata molto più in difficoltà, sia durante la pandemia che durante questa emergenza. Credo che ne siano coscienti tutti e che si possa procedere a una ‘sistemazione’ dei padiglioni, perché la Fiera se lo merita. Non solo come centro per le emergenze, ma anche perché siamo riusciti a creare un calendario di fiere molto visitate. Non ospitiamo fiere internazionali, ma vanno bene anche quelle locali e abbiamo idee che svilupperemo già da questo settembre".

Il riferimento alla ’sistemazione’ del presidente è sotto gli occhi di chiunque entri in fiera: i volontari stessi che stanno impacchettando gli aiuti devono evitare in paio di pozzanghere che si sono formate dallo sgocciolamento del tetto.

"Quando c’erano le oltre mille brandine – afferma il presidente – temevo che piovesse in testa alle persone che erano venute a soccorerci. La Fiera è viva, ma necessità di un bel restauro. In questi anni sono riuscito a ripagare il debito di 540.000 euro che ci siamo trovati quando l’abbiamo presa in gestione; il calendario degli eventi c’è, ed è apprezzato; e come s’è visto, quando serve, noi ci siamo: ora serve che si faccia un progetto di recupero e si tirino fuori i soldi per ridare dignità alla Fiera di Forlì".

Matteo Bondi