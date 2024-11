La Fiera del cavallo entra nel vivo

Entra nel vivo la 45‘ edizione della Fiera del cavallo e del puledro di Galeata organizzata dalla Pro loco. Buona la partenza nel giorno della festività dei Santi con la parata dei cavalieri e dei cavalli per le vie del centro storico e l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro da parte del sindaco Francesca Pondini, degli organizzatori e dei sostenitori della storica manifestazione della Val Bidente.

Oggi è il giorno centrale della fiera, con in mattinata il battesimo della sella coi Grilli Ads e i preliminari della rassegna morfologica, mentre alle 16 sono in calendario gli spettacoli equestri. La rassegna giungerà al clou domani quando, dopo gli spettacoli, alle 17 sono previste le premiazioni.

Nell’area feste di via G. Castellucci è in funzione lo stand gastronomico gestito dai volontari della Pro loco, oltre alla presenza dei punti vendita di accessori e abbigliamento equestri e giochi a tema. Per le vie del centro storico spazio al mercato ambulante, mentre tutti i locali della ristorazione e gli esercizi pubblici offrono un’ampia gamma di menù e degustazioni enogastronomiche con i prodotti di qualità autunnali dell’appennino romagnolo.

o. b.