La fiera di San Rocco per le vie di Castrocaro

All’indomani del Ferragosto a Castrocaro proseguono i festeggiamenti. Mercoledì si celebra San Rocco e all’ombra del Campanone va in scena la tradizionale fiera consacrata al pellegrino e taumaturgo di origine francese. Un appuntamento dalle antiche origini: nel 1641 Cosimo II de’ Medici concesse ai castrocaresi di indire una fiera di merci e bestiame ogni anno, nel cuore dell’estate, tra l’8 e il 17 agosto. E per tantissimo tempo la cittadina ha ospitato la vendita - scambio di animali da allevamento: un’autentica passerella di bovini, oggetto di contrattazione tra agricoltori in vista dell’imminente lavoro di aratura dei campi, ma anche di polli, ovini, granaglie, tessuti e frutta di stagione. In epoca moderna l’appuntamento si è trasformato in una vera e propria sagra di paese, caratterizzata dalla presenza di coloratissime bancarelle, stand gastronomici, musica e attività di intrattenimento per grandi e piccini. Dalle 8 alle 20 viale Marconi accoglierà gli stand di quasi 200 espositori, protagonisti del mercato ambulante e del mercatino creativo artigianale. Presenti anche venditori di prodotti tipici del territorio, attori del canonico farmer market domenicale e non solo, quindi cibo di strada e, novità, ‘Svuotacantina 2.0’, ispirato ai principi dello scambio e della sostenibilità. I più piccoli potranno divertirsi con i giochi in legno e i rompicapi.

Da non perdere alle 11 la visita guidata alla chiesetta di San Rocco, piccolo edificio sacro di proprietà privata, normalmente inaccessibile: di semplice aspetto architettonico ma con pregevoli elementi decorativi in cotto nella facciata, conserva al suo interno un dipinto seicentesco che raffigura il santo titolare, verso il quale, in passato, era diffusa una sentita devozione. Nella cripta sotterranea sono conservate le tombe delle famiglie proprietarie, fra le quali spicca quella di Aristide Conti, fondatore dell’industria termale castrocarese. Un evento speciale della rassegna ‘Tesori aperti edizione estiva’. Dalle 17 a fine giornata il cuore cittadino si animerà allegramente grazie alla musica itinerante del locale corpo bandistico ‘Antonio Orsini’.