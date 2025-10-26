"La Filanda in un film. Ecco la sua storia"

Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
26 ott 2025
Il proprietario Stefano Liverani racconta come si è evoluta questa pionieristica industria della seta, finita oggi sotto i riflettori

Il proprietario Stefano Liverani racconta come si è evoluta questa pionieristica industria della seta, finita oggi sotto i riflettori

In via Garibaldi a Modigliana si trova l’antica e splendidamente restaurata filanda Ronconi-Samorì di proprietà di Stefano Liverani. Modigliana era ancora in provincia di Firenze quando, nel 1842, sorse la prima filanda a vapore, tra le prime in Toscana e in Italia, attività industriale che proseguì fino al 1948 con la chiusura dell’ultima delle 12 presenti. La storia di questa pionieristica industria della seta – che dal 2023 la filanda ospita al piano terra lo studio dell’artista Chiara Lecca e al primo piano un appartamento – ha trovato spazio nel film ‘La filanda’ (2025), scritto e diretto da Costantino Maiani. La protagonista Asia Galeotti e 17 attori, tutti romagnoli, raccontano la difficile mansione della ‘sotèra’, la filandaia bambina, e le sue dure condizioni di lavoro. "Il film – spiega il regista Maiani – ha poi ispirato un cortometraggio di 15 minuti in italiano con la voce narrante di Francesca Di Natale sottotitolato in inglese e altre 5 versioni più brevi, in cui la voce narrante creata dall’intelligenza artificiale esporrà il testo in inglese, francese, arabo, russo e cinese. Queste versioni, diffuse su YouTube e sui social qualche giorno fa, serviranno a far conoscere la storia ad un pubblico internazionale".

Stefano Liverani, 63enne modiglianese, direttore generale della Tranchivoire SA che commercia legno in Costa d’Avorio, a quando risale la sua filanda? "Fu costruita nel corso del XIX secolo, apparteneva a Filippo Ronconi e a sua moglie Olga Samorì che la tennero fino al 1929, anno della grande crisi. Lo stesso anno fu comprata dal barrocciaio Stefano Billi e poi fu ereditata dal nipote Giuseppe Liverani, mio padre".

Com’era fatta? "Si sviluppava al piano terra e al primo piano e aveva bisogno di molta acqua che proveniva dal convento dei frati cappuccini posto sopra il paese (oggi dell’Accademia degli Incamminati, ndr), di molta luce e tanto fuoco".

Com’è cambiata nel tempo? "I miei bisnonni costruirono le stalle al piano terra e al secondo piano gli appartamenti. La ristrutturazione maggiore è stata fatta tra il 1995 e il 2005, con l’inserimento sulle pareti che affacciano nel cortile di pannelli in ceramica dell’artista modiglianese Paola Bandini".

Cosa raffigurano? "Due sono riproduzioni di dipinti di Lega: la ‘Guardiana dei campi che fa la calza’, in onore della mamma Teresina; ‘La maternità’ che raffigura la cosiddetta ‘Tettona’ locale dove le filandaie allattavano i propri bambini. Il terzo pannello riproduce ‘Viale Principe Amedeo’ di Giovanni Fattori, anch’egli macchiaiolo: sono presenti cavalli con barrocciaio, in onore dei nonni e del padre anch’essi barrocciai".

Altre curiosità? "La riproduzione su ceramica di una fotografia di inizio ‘900 raffigurante le 300 filandaie modiglianesi e alcuni uomini: i capiturno, i capisquadra, il fuochista; inoltre un pregevole cancello in ferro battuto e una targa in ceramica con la lista degli artigiani e artisti, tutti modiglianesi, che hanno lavorato alla ristrutturazione".

