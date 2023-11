La finanza spiegata ai bambini. I soldi tra risparmi e desideri

Prende avvio quest’anno il progetto ‘La scuola di mister soldino e l’ordine della cassaforte‘, ovvero la finanza insegnata ai bambini. L’iniziativa, ideata e realizzata dall’Associazione Flamigni e Rasi 4Kids, in collaborazione con i Comuni di Forlì, Meldola e Castrocaro, ha come scopo la sensibilizzazione dei più piccoli all’uso consapevole del denaro e al valore del risparmio come strumento legato alla progettualità.

"L’associazione nasce dalla nostra esperienza come consulenti finanziari – spiega Luca Favale, presidente dell’Associazione 4Kids – con lo scopo di contribuire a diffondere la cultura in quel campo. Con questo progetto vogliamo insegnare ai bambini a pianificare e gestire i propri risparmi".

Hanno aderito all’iniziativa oltre alle scuole primarie di cinque istituti comprensivi forlivesi, cioè gli I.C. 1,2,5, 6 e 9, anche alcune scuole parificate, come la Don Oreste Benzi, dove, peraltro, lo scorso anno, si è realizzata una prima sperimentazione del progetto. Partecipano anche le scuole primarie di Meldola e Castrocaro Terra del Sole. "È importante che si introduca nelle scuole una riflessione sull’uso del denaro e sull’idea di programmare le proprie azioni future – ha detto, nel corso della presentazione del progetto, Paola Casara, assessora ai Servizi Educativi del comune di Forlì –. Noi, da bambini, avevamo il salvadanaio, che oggi non si usa più. A volte i bambini vengono tenuti fuori dalle difficoltà della famiglia e invece è importante coinvolgerli, devono sapere che ci vuole tempo per ottenere le cose e che, a volte, è necessaria la rinuncia".

Il progetto si articola in quattro lezioni di circa un’ora, nel corso delle quali si affrontano diversi temi che vertono sulla gestione oculata delle proprie risorse economiche: "A cosa servono i soldi"; "Come uso i miei risparmi per realizzare sogni e desideri"; "Come non restare mai senza soldi"; e "Realizza il tuo risparmio" sono i temi trattati nelle lezioni da insegnanti esperti, durante le quali, con semplici esercizi matematici e con giochi di compravendita e simulazioni, si insegna che i soldi non sono un bene illimitato e che, come ha detto Francesca Fantini, referente didattica del progetto "troppi desideri diventano capricci".

Nell’intenzione degli organizzatori viene disegnato un immaginario percorso concettuale che va dal portamonete, che rimanda all’uso immediato dei soldi, al salvadanaio, fino alla cassaforte, che simboleggia l’investimento a lungo termine. Accanto ad alcune dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi di Forlì, hanno partecipato alla presentazione del progetto Federica Pierotti, assessora alle famiglie e alla scuola del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Michele Drudi, assessore alla cultura, alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili del comune di Meldola. "Ci sono state in questi anni molte crisi finanziarie, causate anche dall’ignoranza in questo campo – ha detto Drudi –. Dunque, un progetto che promuove la crescita e gli strumenti a disposizione su questi temi è importante".