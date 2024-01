La Fiorita ricorda Benedetta. Omaggio dei bimbi alla Patrona con preghiera per la Beata

Torna domani la tradizionale ’Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco’, con ritrovo alle 14.30 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi 6. Con una celebrazione che si rinnova da molti anni nella domenica che precede il 4 febbraio, giorno della festa della Patrona di Forlì, i bambini arrivano in pellegrinaggio portando in omaggio alla Madonna del Fuoco fiori e disegni che vengono lasciati alla cancellata della colonna in piazza del Duomo.

Dopo la preghiera nella chiesa di San Filippo, accompagnata quest’anno dal ricordo di Beata Benedetta Bianchi Porro, di cui ricorre il 60esimo della morte, i partecipanti inizieranno il cammino recitando il rosario e seguendo lo striscione con il tema della Fiorita di quest’anno: "Madre del Fuoco fa’ che arda il nostro cuore". Faranno poi sosta in corso Garibaldi per portare un omaggio floreale alla chiesina del Miracolo, in via Leone Cobelli, eretta nel luogo in cui si trovava la scuola di Mastro Lombardino che bruciò la notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428 preservando prodigiosamente l’immagine della Madonna.

Si farà poi sosta nella piazza antistante al Duomo, intitolata a Papa Giovanni Paolo II; quindi i bambini lasceranno i fiori e i disegni alla colonna della Madonna del Fuoco, dove l’8 maggio 1986, durante la Fiorita organizzata nel giorno della sua storica visita a Forlì, si fermò in preghiera anche Papa Wojtyla.

Pure i Vigili del Fuoco renderanno omaggio alla Madonna portando una corona di fiori in cima alla colonna. La Fiorita si concluderà nella cappella della Patrona in Cattedrale, con la preghiera guidata dal vescovo, monsignor Livio Corazza. Al termine i bambini riceveranno un lumino da accendere alla finestra delle proprie case la sera della vigilia della festa e saranno invitati a lasciare un’offerta per aiutare le famiglie e le scuole della Terra Santa.

La Fiorita è un’iniziativa che coinvolge centinaia di persone, bambini con le loro famiglie, associazioni, parrocchie e scuole, ed è promossa e guidata da don Enzo Scaioli, parroco di Coriano, insieme a un Comitato organizzatore. Della manifestazione fu iniziatore, nei primi anni ’80, il sacerdote forlivese don Francesco Ricci, educatore, missionario e comunicatore. Anche l’edizione 2024 sarà realizzata in collaborazione con l’editrice forlivese ’La Nuova Agape’, il settimanale diocesano ’il Momento’ e il patrocinio della Diocesi e del Comune di Forlì. Per info: Comitato della Fiorita, presso parrocchia di Coriano, via Pacchioni 44/A, email: donenzoscaioli@gmail.com.

Alessandro Rondoni