La Fondazione Alleanza Nazionale pagò per la cripta di Mussolini

"Incontrai Roberto Petri, che per conto della Fondazione Alleanza Nazionale mi manifestò la disponibilità a investire 100mila euro per il restauro della cripta di Benito Mussolini". Lo ha detto Giorgio Frassineti, ex sindaco di Predappio (Pd), alle telecamere di Report, nel servizio andato in onda domenica sera su Rai3 in merito alla Fondazione Alleanza Nazionale. Il soggetto che raccoglie il patrimonio immobiliare dell’ex Msi e poi – appunto – di An è dunque intervenuto economicamente per aiutare gli eredi Mussolini? Lo confermano fonti della famiglia, anche se resta vaga la cifra impiegata. Di questo impegno c’era già stata, del resto, una evidenza pubblica: le due pronipoti del duce – Orsola e Vittoria Mussolini – avevano ringraziato la Fondazione proprio nella nota ufficiale con cui, nel 2021, annunciavano la riapertura della cripta dopo i lavori di restauro.

La tomba della famiglia Mussolini è stata data in concessione agli eredi. La proprietà, da un punto di vista giuridico, è tuttavia del Comune di Predappio: questo spiega perché Roberto Petri, esponente di spicco della vecchia An in Romagna, incontrò l’allora sindaco. I lavori cominciarono nel 2017 e portarono a un periodo di chiusura che si protrasse anche oltre l’effettiva durata del cantiere.