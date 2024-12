La Fondazione Carisp si rinnova. Un ingresso nel consiglio e quattro nell’assemblea

Quattro nuovi ingressi e quattro conferme per l’assemblea dei soci e un nuovo ingresso nel Consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La scorsa settimana, in occasione della seduta dedicata all’approvazione del documento programmatico previsionale, l’assemblea dei soci ha proceduto alla nomina di un componente del Consiglio generale nella persona di Mario De Simone, 64 anni, che esercita la professione di notaio in città dal 1989.

Nell’assemblea della Fondazione sono stati poi confermati Stefano Ruffilli, Mario Scala, Giacomo Stella e Giorgio Maria Verdecchia. I nuovi eletti sono Stefania Celli, Paola Cicognani, Pierangelo Laghi e Fabio Pezzani.

Stefania Celli è laureata in Scienze politiche e si dedica da oltre trent’anni alla guida dell’azienda ‘Celli’, impresa innovativa nel settore delle macchine per l’agricoltura, che sotto la sua direzione ha continuato a crescere e ad espandersi, conquistando mercati internazionali con prodotti apprezzati in ogni continente.

Paola Cicognani esercita la professione di avvocato a Forlì in ambito civilistico e penalistico e aveva già ricoperto la carica di consigliere generale della Fondazione nel mandato 2013-2017 su designazione degli Ordini e Collegi professionali.

Pierangelo Laghi è un imprenditore agricolo e ricopre, tra le altre, le cariche di vicepresidente vicario di Orogel, consigliere nazionale e regionale di Confcooperative, consigliere della Cantina di Forlì-Predappio e di consigliere per gli affari economici dell’unità pastorale della Cava; è stato fra i fondatori di Assi.Prov. (Centro servizi per il volontariato).

Paolo Pezzani è laureato in Economia e commercio ed è direttore finanziario del gruppo sanitario ‘Villa Maria’; si occupa in particolare dei nuovi investimenti e del coordinamento delle iniziative: per due mandati ha ricoperto il ruolo di consigliere della Casa di riposo Zangheri.

