La Fondazione in campo Già raccolti 8,5 milioni: per riparare le strade e aiutare chi ha perso tutto

Già 8,5 milioni raccolti, in silenzio, per interventi sull’emergenza e progettare opere sul territorio tese a evitare altri disastri. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha recuperato risorse proprie (1,6 milioni), fatto da coordinatrice dei fondi messi a disposizione da altre fondazioni bancarie (2,9) e di quelli erogati da Intesa Sanpaolo (4 milioni). E non è finita, perché in arrivo ci saranno le risorse da Mediafriends, la onlus di Mediaset già partner delle grandi mostre al San Domenico. Una parte consistente del totale, 2 milioni, servirà a finanziare progetti di ripristino di fiumi e viabilità.

Si tratta di una somma simile all’intera erogazione annuale della Fondazione, raccolto in poche settimane e con una finalità ben precisa. Come saranno impiegati tali fondi? Nelle scorse settimane i vertici della Fondazione hanno incontrato un centinaio di stakeholders (portatori di interessi) per individuare i bisogni, ma la gestione sarà concertata con i comuni e le amministrazioni pubbliche.

La destinazione dipenderà anche dagli enti erogatori: nel caso dei denari racimolati dalla Fondazione, è il territorio di riferimento, vale a dire il Forlivese; mentre il resto finanzierà anche le altre zone colpite dall’alluvione di maggio. I tempi comunque saranno rapidi: già venerdì prossimo è in calendario un consiglio d’amministrazione col compito di deliberare i primi capitoli di spesa.

Intanto l’ente che ha sede nel palazzo ex Monte di Pietà è intervenuto nelle prime fasi dell’emergenza per recuperare i testi antichi dalla biblioteca del seminario diocesano di via Lunga. Poi ha stanziato 900mila euro (bando ’distretto’) da distribuire ai comuni per ripristinare strade danneggiate dalle frane; un altro filone – ’Ri-generare il bene comune’ – da 300 mila euro, andrà a favore di cooperative sociali, associazioni culturali e parrocchie allo scopo di ripristinare sedi e attrezzature. Altri 100mila euro sono destinati alla Caritas e 300mila sono in attesa di definizione.

Dei 4 milioni raccolti da Intesa Sanpaolo, una parte ricadranno sul Forlivese: il restauro del seminario e la Caritas (in particolare l’Emporio della Solidarietà) riceveranno 350mila euro, per pagare i centri estivi dei figli delle famiglie alluvionate altri 150mila euro, mentre 100mila concorreranno a restituire la sede del gruppo scout dei Romiti.

Per quanto concerne i 2,9 milioni raccolti da Acri, Cariplo e altre fondazioni bancarie, circa 450mila euro verranno utilizzati per ripristinare le strade. I fondi (non ancora quantificati) derivanti da Mediafriends, finanzieranno 5 progetti sociali in Romagna, uno dei quali della cooperativa Montepaolo di Sadurano.

Fabio Gavelli