"La Fondazione Mercury rafforza il polo tecnologico aerospaziale"

Tra i punti approvati al consiglio comunale martedì c’era anche la Fondazione Mercury, il cui scopo sarà quello di rafforzare la filiera del Polo tecnologico aerospaziale di Forlì e sprigionare maggiori sinergie tra università, ricerca e imprese. Con la Fondazione, dice l’assessore Paola Casara, "mettiamo a terra le grandi opportunità che oggi il settore ci offre, con ricadute occupazionali importanti e guardiamo al futuro con lungimiranza e grande coraggio". Soddisfatta del risultato la lista Rinnoviamo Forlì, che ha approvato e sostenuto il progetto con la dichiarazione della consigliera Elena Colangelo: "Consideriamo il polo tecnologico aerospaziale uno dei punti al centro del nostro programma e del futuro della città. In questi mesi i nostri interlocutori nel mondo della ricerca e dell’impresa chiedevano a gran voce la creazione di una realtà che potesse creare sinergie nel campo aerospaziale che costituisce un’opportunità per il nostro territorio. Ci compiacciamo che anche la maggioranza abbia accolto questa voce, consentendo l’avvicinamento di grandi realtà industriali che ci auspichiamo si potranno presentare nel breve termine, dando un’ulteriore spinta in questa eccellenza del nostro territorio in termini di innovazione e posti di lavoro".

Per il consigliere di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli, "come abbiamo fatto con l’Università di Medicina, dobbiamo provarci e crederci pienamente ed essere pronti a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Questo progetto, pur essendo ambizioso e impegnativo, è una grande sfida, ma con determinazione e visione futura possiamo costruire una realtà che porterà nuova occupazione e innovazione per la nostra città". Il consigliere ha evidenziato l’impegno della Regione, che sta investendo con forza nella creazione di tecnopoli, centri di ricerca e sviluppo tecnologico che favoriscono la crescita e l’innovazione. La Fondazione sarà una delle principali leve per attrarre investimenti, e creare nuove opportunità lavorative".