La Fondazione si rinnova. Gardini va verso il bis. Nel consiglio generale l’ex sindaco Balzani

Tanti rinnovi ma anche significative novità: così la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si avvicina al termine del primo mandato del presidente Maurizio Gardini. Il cui ruolo non è in discussione: secondo tutte le previsioni, resterà infatti in carica fino al 2029. Del resto anche i predecessori Piergiuseppe Dolcini (pur con altre regole) e Roberto Pinza erano rimasti presidenti per almeno otto anni. Nel 2021 la tornata di nomine interne all’ex Monte di Pietà era stata ‘calda’ proprio perché andava raggiunta un’intesa sul vertice. Pur senza questa fibrillazione, anche in questi mesi ci sono movimenti e ragionamenti.

Stando alle prime indiscrezioni, Gardini potrebbe confermare in blocco la squadra che ha lavorato con lui in questi quattro anni, a cominciare dal vicepresidente Gianfranco Brunelli, che ricopre anche il delicato ruolo di direttore delle grandi mostre al San Domenico (nel consiglio d’amministrazione uscente ci sono anche Sofia Bandini, Rita Rolli, Maurizia Squarzi, Patrizia Graziani ed Enrico Sangiorgi). Sarà Gardini a proporre i 6 nomi al consiglio generale che si va componendo proprio in questi giorni.

Cos’è esattamente? Si tratta del ‘parlamentino’ della Fondazione ed è composto da venti nomi: dieci sono espressione dell’assemblea dei soci, altri dieci delle varie realtà pubbliche e private del territorio. Un passo indietro: l’assemblea dei soci ha appena definito il proprio assetto, con il rinnovo di Germano Casadei (titolare dell’omonimo negozio di elettronica) e gli ingressi di Sandra Ceccarelli, Maria Teresa Indellicati e Leopoldo Giuliani. I soci sono cento, 82 dei quali con diritto di voto (altri 18 sono sospesi perché ricoprono altre cariche interne).

Questi hanno confermato otto decimi dei loro rappresentanti in consiglio generale: si tratta dei medici Giorgio Ercolani (primario di Chirurgia e docente universitario) e Daniela Valpiani (gastroenterologa), dell’ex presidente della Cassa dei Risparmi Adriano Maestri, degli imprenditori Davide Salaroli e Maria Grazia Silvestrini (fa parte del consiglio di amministrazione di F.A., società di gestione dell’aeroporto, ma anche dello Ior). E poi ancora il giornalista Alessandro Rondoni e Angela Flammia, esponente del mondo economico in qualità di ex responsabile di Assoservizi Forlì. Infine, il notaio Mario De Simone, il più ‘fresco’ dei consiglieri generali: è entrato nel novero a fine 2024 in sostituzione di Antonio Ascari Raccagni che si era candidato alle elezioni regionali.

Non ci saranno più Franco Giuliani (storico dirigente di Cna, non si ricandida) e l’ex preside Morena Mazzoni (non rieleggibile dopo due mandati). L’assemblea promuove così i soci Alessandra Prati (altro nome legato alla scuola: ha guidato l’ufficio scolastico regionale) e soprattutto Roberto Balzani. Già socio, è un nome decisamente importante, che eserciterebbe un nuovo ruolo di responsabilità per la città di cui è stato sindaco dal 2009 al 2014. Balzani è attualmente docente universitario.

Ci sono poi i rappresentanti degli enti locali, scelti direttamente dai sindaci. Forlì ha confermato Stefano Gagliardi, figlio di quell’Edelveis che fu una delle anime storiche della Fondazione: ex consigliere comunale e provinciale, Stefano è stato tra i fondatori della lista civica Forlì Cambia; professionalmente, si occupa del mondo avicolo, una delle peculiarità della nostra economia. Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola e Castrocaro hanno dato luce verde al rinnovo di Luca Morigi, forlimpopolese, presidente di Confartigianato Forlì. Sembra destinato al bis anche Pierlorenzo Rossi, direttore regionale di Confcooperative, originario di San Zeno nel comune di Galeata e rappresentante dei numerosi comuni di montagna (comprese Bagno e Verghereto nel Cesenate). I paesi del medio Appennino (Civitella, Predappio, Dovadola e Modigliana) hanno indicato il direttore di Confcommercio Alberto Zattini, che va verso il secondo mandato: nel primo, rappresentava la Camera di Commercio. La quale punta stavolta su Franco Napolitano, direttore di Cna Forlì-Cesena.

A completare il consiglio generale saranno i rappresentanti dell’Università di Bologna, degli ordini professionali, del mondo culturale e per finire due nomi per le associazioni di volontariato (uno in ambito socio-assistenziale e uno socio-sanitario). Prima dell’estate la Fondazione ripartirà, rinnovata, con l’orizzonte del 2029.