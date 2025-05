La forza comune di essere Civici: "Amplia lo spazio democratico"

Rinnoviamo Forlì ha confermato il proprio sostegno alla federazione Emilia-Romagna Civica durante una serata che si è tenuta al Grand Hotel di Forlì e che ha visto la partecipazione del presidente della Regione, Michele de Pascale. "Metterci in rete significa passare dalla ricostruzione alla riprogettazione, trasformando ogni risorsa in sicurezza, servizi di prossimità e opportunità per i nostri cittadini – ha affermato la segretaria di Rinnoviamo Forlì, Elisa Zecchini –. Dopo l’alluvione del 2023, abbiamo toccato con mano la forza della solidarietà romagnola: cittadini e volontari da tutta la regione si sono uniti per aiutare chi era in difficoltà. Quell’esperienza ci ha ricordato il valore del prendersi cura l’uno dell’altro. Oggi, federare le nostre liste civiche significa proprio questo: lavorare insieme per affrontare sfide comuni, con metodo, visione e responsabilità".

L’iniziativa forlivese segna una nuova tappa del progetto di federazione regionale delle liste civiche. Il presidente de Pascale, intervenendo ha ricordato che "oltre 60 liste civiche hanno scelto di aderire a questo percorso, che non sostituisce i partiti ma amplia gli spazi democratici, coinvolgendo chi vuole spendersi per il proprio territorio. Abbiamo promesso che queste energie civiche non resteranno ai margini, ma saranno parte attiva del governo regionale". A sottolineare il valore strategico di questa rete è stato anche il capogruppo regionale Vincenzo Paldino, che ha dichiarato: "Emilia-Romagna Civica è una delle prime esperienze italiane di questo tipo, ed è un segnale importante".

Matteo Bondi