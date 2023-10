La forza del volontariato. MoVi: "Intensificare il dialogo"

Il Coordinamento territoriale di Forlì-Cesena del Movimento del volontariato italiano (MoVi) ha organizzato il convegno ‘I beni comuni’, in programma domani a Forlì, alle 17.30 presso la Sala Melozzo di piazzale Melozzo degli Ambrogi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Forlì Gianluca Zattini, del vescovo Livio Corazza e del presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Maurizio Gardini, interverrà Gilberto Bagnoli presidente provinciale del MoVi per presentare il progetto, cui seguiranno l’introduzione del presidente nazionale del MoVi Gianluca Cantisani e la relazione del professor Stefano Zamagni, professore ordinario di economia politica all’Università di Bologna, già presidente dell’Agenzia per il terzo settore e, fino allo scorso marzo della Pontificia accademia delle scienze sociali. Modera l’incontro Quinto Cappelli, giornalista di Avvenire e del Carlino.

Anticipa Gilberto Bagnoli: "Di fronte ai profondi cambiamenti sociali, culturali e normativi intervenuti negli ultimi tempi, il Movi promuove questa iniziativa per avviare una riflessione su diversi temi, fra cui tre fondamentali. Primo. E’necessario rafforzare i legami con tutti i soggetti impegnati nel sociale, per creare nuove occasioni di interdipendenza e valorizzazione delle attività del volontariato. Secondo. Il MoVi deve diventare la ‘Casa comune del volontariato’ ovvero il luogo in cui si costruiscono e si tessono i legami tra le organizzazioni e le esperienze di azione volontaria, per avvicinare sempre più persone al volontariato, nella convinzione che, per una rinnovata azione sociale, sia indispensabile fare leva su tutto il movimento e valorizzare la forza della base. Terzo. C’è bisogno di intensificare il dialogo fra volontari e enti, pubblico e privato e terzo settore, per sostenere e far conoscere alcune attività dei volontari e di avvicinare la società civile al volontariato". Il convegno è il primo momento di un progetto articolato che prevede la realizzazione di altri quattro seminari, fra il 6 novembre 2023 e il 13 febbraio 2024, sempre nella Sala Melozzo, con la presenza di esperti del settore.