La forza delle neoelette: "Concrete e disponibili a migliorare il territorio"

I giochi sono fatti. Tutti i coordinatori dei quartieri forlivesi sono stati scelti e un dato balza all’occhio: ben 13 su 21 sono donne. Un’evidenza che spesso si è riscontrata anche in passato e che si scontra con una tendenza – purtroppo – ancora molto diffusa: quella che vuole che siano tendenzialmente gli uomini a ricoprire i ruoli sociali predominanti. Abbiamo sentito alcune delle neo-elette per confrontarci con loro anche su questo tema.

Elisa Zanetti è la coordinatrice del quartiere San Benedetto-Foro Boario, un ruolo che ricopre dal giugno 2024, prendendo il posto di Loretta Poggi (della quale era vice) dopo che quest’ultima è entrata in consiglio comunale. Ora, però, il comitato è tutto nuovo: "Su 11, solo 3 sono della vecchia guardia – spiega Zanetti, che si occupa di catalogazione bibliotecaria –. Io faccio parte del comitato da sempre, già da metà anni ’90, e ho deciso di ricandidarmi per portare un elemento di continuità in un periodo delicato, nell’idea che viviamo una fase di passaggio di consegne: la nostra esperienza servirà ai giovani che ci affiancheranno e poi prenderanno il nostro posto". Perché tante donne nei comitati di quartiere? "Non lo so, forse perché sono abituate a mettersi al servizio in un’ottica di gratuità. Va detto che fino a poco tempo fa i comitati di quartiere erano un po’ sottovalutati e solo ultimamente si è preso coscienza del ruolo anche politico nella vita cittadina".

Riguardo alle priorità del nuovo comitato le idee sono chiare: "Come era inevitabile, durante l’alluvione il comitato ha un po’ lasciato da parte la zona del Foro Boario e ora l’obiettivo è superare ogni divisione e arrivare alla fine del quinquennio come un unico quartiere. Parlando di questioni pratiche, invece, l’attenzione andrà al cantiere del Foro Boario, alla viabilità in via Bengasi, Tripoli e Gorizia e alla restituzione alla città del parco alluvionato di San Benedetto".

Gabriella Maldini è la nuova coordinatrice del quartiere Resistenza. Scrittrice e appassionata di cinema, collabora con il festival SediciCorto e gestisce la rubrica Cinebook. Considera il quartiere "un microcosmo, nel quale affrontare e risolvere i problemi in modo semplice e diretto, guardando in faccia le persone, senza intermediari". Le donne sono state molto votate in queste elezioni e donne sono le sue collaboratrici dirette: Federica Padovani e Silvia Pedaci. Il quartiere lambisce l’area alluvionata: Così, iI 17 maggio, è previsto un concerto, patrocinato dal Comune, il cui ricavato sarà devoluto ai ragazzi di quella zona. Quanto ai circa 160 anziani residenti, "saranno organizzati momenti di incontro e condivisione per conoscere i loro problemi, soprattutto sul piano sanitario".

Nel quartiere Cava-Villanova è stata eletta Silvia Naldi, 45 anni, human resource business partner in un’azienda multinazionale con sede a Forlì. "Di cose da fare ce ne sono davvero tante – spiega –. Cava e Villanova hanno caratteristiche diverse tra loro". La neo-coordinatrice lamenta una mancanza di comunicazione con l’amministrazione. "Mancano feedback rispetto alle segnalazioni fatte – rimarca – come sfalci, piste ciclabili, illuminazione, ma, soprattutto, non siamo stati informati della realizzazione della cabina elettrica primaria tra via Rio Cozzi e via Zignola. I cittadini si sentono abbandonati e vorremmo migliorare questo aspetto, dando un significato all’esistenza del comitato". In merito alla cospicua presenza femminile "credo che rispecchi un cambio di tendenza verso un equilibrio di genere che la società chiama a gran voce".

Anche nel quartiere più popoloso della città, Ca’ Ossi, il ruolo di coordinatrice è toccato a una donna, Loretta Cecchi, 66 anni, maestra elementare appena andata in pensione, ma ancora presente a scuola come tutor per progetti. Ed è proprio su una delle scuole presenti nel quartiere, la Matteotti, che si incentra uno dei primi punti all’ordine del giorno. "C’è un problema rispetto alla sicurezza in uscita dei bambini – spiega –: la strada su cui insiste è trafficata e la presenza di tanti genitori crea situazioni di pericolo". Ma sono vaste le problematiche di Ca’ Ossi. "Sono molto contenta di come tutti gli eletti – continua Cecchi – si siano messi a disposizione, nonostante le diverse provenienze politiche. Stiamo visitando le eccellenze del territorio e porteremo avanti quanto già veniva fatto dal quartiere". E sottolinea come, secondo lei, il grande numero di preferenze che le donne hanno avuto in questa tornata possa dipendere "dal fatto che ci viene riconosciuto un atteggiamento concreto e disponibile verso le cose che sono da fare per migliorare il territorio".

Sofia NardiPaola MautiMatteo Bondi