La fotografia dei migranti ’Kids on their own’, inaugurata la mostra

È stata inaugurata ieri la mostra fotografica ‘Kids on their own’, presso l’Istituto Comprensivo 8 di San Martino in Strada, in viale dell’Appennino 496. Si tratta di un’esposizione itinerante co-creata dall’associazione francese Combo, all’interno del più ampio progetto multimediale ‘New Abc’, condotto da 13 partner internazionali e coordinato dall’Università di Bologna. L’iniziativa, sostenuta dal fondo europeo Horizon 2020, punta a raccontare le storie travagliate di migranti minorenni non accompagnati. La fotografa italo-francese Charlotte Menin ha guidato questo progetto, diviso in due fasi.

La prima si è svolta a Melilla, enclave spagnola sulla costa settentrionale del Marocco, e ritrae in bianco e nero ragazzi nordafricani uniti dal sogno di riuscire a imbarcarsi di nascosto sui traghetti diretti in Spagna. Alcuni di loro indossano accessori di varia natura, come un salvagente, richiamo ai compagni annegati nel tentativo di raggiungere Melilla.

La seconda fase ha invece per protagonisti giovani di origine sub-sahariana, giunti dopo un lunghissimo e pericoloso viaggio della speranza a Marsiglia, città francese che potrebbe costituire la loro destinazione finale.

La mostra persegue un triplice obiettivo: favorire l’inclusione dei giovani migranti, aumentare la consapevolezza di questi ultimi rispetto al loro ruolo nella progettazione delle istituzioni educative e creare sinergie tra ragazzi, scuole e associazioni a livello locale, nazionale ed europeo.

"Lavoriamo tanto nelle scuole sul tema dell’inclusione e dell’integrazione – dichiara l’assessore alle politiche per l’educazione e l’istruzione Paola Casara –. Il nostro obiettivo è quello di diventare una comunità coesa nella diversità". L’esposizione ha inoltre fornito lo spunto per il progetto ‘Adolescenza allo specchio’, che coinvolgerà nei prossimi mesi i ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo, col contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Gli studenti, accompagnati da Charlotte Menin e dalle referenti di New Abc Greta Zanoni e Rachele Antonini, realizzeranno autoritratti fotografici, che diventeranno elaborato d’esame e verranno esposti nella scuola a fine anno.

"I ragazzi saranno invitati a riflettere sulla propria identità e sui messaggi che l’immagine veicola" spiega Giulia Serri, docente di arte e immagine e referente del progetto.

La mostra fotografica ‘Kids on their own’ è visitabile fino al 12 aprile nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17 e sabato dalle 9 alle 13. Sarà anche possibile usufruire, su prenotazione, della visita guidata a cura dell’Associazione di cultura Gabriella Poma.

Michele Santolini