La fotografia delle aziende: lieve calo. Ma a Forlì il numero resta stabile

Al 30 giugno 2025, in base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio informazione economica della Camera di commercio della Romagna, si contano 39.822 imprese registrate nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 35.467 attive.

L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (87 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). Nel corso del secondo trimestre si sono verificate 474 iscrizioni e 337 cancellazioni, per un saldo positivo di 137 unità (nel secondo trimestre del 2024 il saldo fu pari a +107). Il tasso di variazione trimestrale delle imprese registrate risulta pari a +0,35%, inferiore a quello regionale (+0,47%) e nazionale (+0,56%). Nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra una lieve diminuzione delle aziende attive (-0,3%).

La dinamica delle imprese presenta alcune differenze: -0.4% per il comprensorio di Forlì, in lieve flessione in quello di Cesena (-0,3%), stabilità invece per il Comune di Forlì e -0,4% per quello di Cesena. In calo le imprese nei territori collinari (-0,8%) e nelle vallate (-0,7%), in particolare nella vallata del Montone (-3,2%) e dell’Uso-Rubicone (-1,4%), nell’area del basso Rubicone (-0,5%) e nella valle del Rabbi (-0,7%). Stabilità invece nei comuni della riviera (-0,2%) e di cintura (+0,1%), comuni limitrofi ai grandi centri, dove si localizza il 13,9% delle aziende provinciali.

I principali settori economici sono il Commercio (20,3%), in flessione del 2,2%, l’Agricoltura (-2,2%), le Costruzioni (-0,2%), il Manifatturiero (-1,5%) e le Attività di alloggio e ristorazione (-0,7%). In crescita le Attività immobiliari (+2,1%), le ‘Altre attività di servizio’ (+1,5%), le ‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ (+2,5%), mentre i servizi di ‘Trasporto e magazzinaggio’ sono stabili. Crescono anche i servizi di ‘Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese’ (+3,6%), le Attività finanziarie (credito e assicurazione) (+2,8%), i servizi di tecnologie dell’informazione e comunicazione (+5,7%), che costituiscono il 2% del totale, e le Attività sportive e di intrattenimento (+0,4%). Sono maggioritarie le imprese individuali (55,3%), seguite dalle società di persone (19,6%), mentre le società di capitale (22,6%), risultano in crescita (+3,5%), così come in Emilia-Romagna e Italia.

Gianni Bonali