La frana della discordia. San Benedetto, ora i lavori

Già domani o sabato inizieranno i lavori di somma urgenza per riaprire la strada provinciale 55 San Benedetto in Alpe-Marradi, chiusa al traffico da quattro mesi per una grossa frana, che durante l’alluvione di maggio ha spazzato via oltre 200 metri di strada, trascinando il tutto nel sottostante torrente della Brenzica distante diverse centinaia di metri. Al posto della strada è rimasta una voragine di 14-15 metri.

L’annuncio arriva da Fabrizio Di Blasio, responsabile delle strade della Provincia di Forlì-Cesena, che precisa: "In un primo momento sarà aperta una pista provvisoria a scavalco della voragine, a monte del vecchio tracciato, che servirà per i proprietari terrieri e di boschi, per chi abita nella zona e per i mezzi di soccorso". A proposito dei mezzi di soccorso, sabato scorso si era verificato un incidente sul lavoro al titolare dell’azienda agricola Casa Ramazzotti, e i mezzi di soccorso non erano riusciti a raggiungere il ferito, che in modo drammatico era stato trasferito all’ambulanza con una barella portata a spalla. Il caso era stato segnalato all’attenzione delle istituzioni e del commissario straordinario alla ricostruzione delle zone alluvionate e franate.

Il costo per la pista di somma urgenza, a carico della Provincia, verrà poi rimborsato dal fondo del commissario alla ricostruzione: si parla di diverse decine di migliaia di euro. "In un secondo momento – precisa l’ingegner Di Blasio – sarà risistemata completamente la strada provinciale 55, sempre con i fondi del commissario".

La notizia è stata appresa con grande soddisfazione dal sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "Ringrazio il generale Francesco Paolo Figliuolo e i suoi collaboratori, in particolare il tenente colonnello Vincenzo Martella, nonché i dirigenti e tecnici della Provincia di Forlì-Cesena, che si sono impegnati per riaprire una strada importante del nostro Appennino tosco-romagnolo, permettendo così a luoghi e persone di uscire dopo quattro mesi dall’isolamento della grossa frana che ha interrotto la Sp 55".

Oltre a collegare l’alta valle del Montone con la valle del Lamone, San Benedetto in Alpe con Marradi, la Sp 55 tornerà a collegare anche San Benedetto in Alpe con Tredozio, attraverso la Sp 86 del Tramazzo. Inoltre, la Sp 55 attraversa anche il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi nella zona nord dell’area protetta e collega altre famiglie che vivono oltre la frana, fra cui la comunità agricola ‘Zappatori senza padrone’ di Pianbaruccioli, località situata sopra la cascata dantesca dell’Acquacheta.