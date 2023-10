La frana sulla Faentina. Modigliana, sos sicurezza

Lunedì 5 giugno fu consegnato all’azienda incaricata dalla Provincia di Forlì-Cesena il cantiere sulla ‘Riva della Pappona’ per l’esecuzione dei lavori necessari a migliorare le condizioni di sicurezza del tratto della strada provinciale numero 20, la Faentina, a un chilometro da Modigliana, investita da una enorme frana staccatasi dalla rupe a maggio. Si tratta di un tratto strategico per collegare l’intera valle del Tramazzo a Faenza e alla pianura. Continuano però da tempo le segnalazioni preoccupate di cittadini per le condizioni di pericolo in questo tratto di strada di circa duecento metri, la cui corsia di destra, verso il fondovalle, è in gran parte franata nella scarpata. La circolazione è stata da subito alternata con segnalazioni multiple di pericolo mediante cartellonistica, lampade e new jersey.

Questi ultimi sono o blocchi di cemento o elementi in polietilene bianchi o rossi che non presentano né giunzioni né saldature, risultando così più sicuri a urti o pressioni. Le dimensioni di questi contenitorisegnalatori di pericolo in plastica sono di un metro di larghezza per 40 centimetri di altezza e 70 di profondità e quando sono riempiti con acqua raggiungono il peso di 80 chili, il che li rende molto stabili. Purtroppo, controllando la situazione lungo la strada, si osserva che dei 27 new jersey bianchi e rossi predisposti sul bordo centrale della corsia una quindicina sono rotti o volati nella scarpata, altri rotti e impilati due a due, ma comunque instabili perché leggerissimi.

Di quelli apparentemente ‘sani’, sei hanno poco liquido e ciò li rende pericolosissimi, perché possono letteralmente volare nell’unica corsia transitabile. Inoltre, i teli messi a protezione della scarpata in caso di piogge sono staccati o arrotolati causa vento, quindi di fatto inutili. Un cartello in metallo segnalatore di pericolo è finito a terra, perché non zavorrato, e lì rimane: in quella posizione quindi non è visibile.

Nei giorni scorsi i pompieri volontari della Val Tramazzo hanno rabboccato alcuni contenitori di liquido: sono otto quelli davvero idonei. Questa situazione è vissuta con apprensione da chi quotidianamente per lavoro deve percorrere ancora il pericolosissimo tratto di strada, con la riva franabile da una parte e la scarpata dall’altra. Preoccupati anche i genitori e gli stessi studenti che prendono le corriere da Tredozio e da Modigliana e transitano su quel tratto a una sola corsia che, con il maltempo annunciato per questa settimana, potrebbe rivelarsi più scivolosa e pericolosa.