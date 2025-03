La Fratta ora sogna l’Eccellenza: "Primato meritato. E ci proviamo"

Un’ascesa che parte da lontano, quella del Fratta Terme. Precisamente da Faenza, domenica 5 maggio 2013: nel giorno in cui la Juventus festeggia il secondo scudetto di Conte la Fratta cade 3-1 contro il Real Dovadola. In terra faentina è appena andato in scena lo scontro tra le due formazioni che hanno chiuso in testa il girone Q di Seconda Categoria. E, come nelle favole, proprio con una sconfitta parte una bellissima cavalcata quella giunta fino al campionato di Promozione. La Fratta infatti venne ripescata in Prima Categoria e da lì sempre più in alto, fino alla prima, storica, partecipazione ai playoff di Promozione dell’anno scorso. E, soprattutto, fino all’attuale primo posto guadagnato dopo aver vinto domenica 0-3 lo scontro diretto col Misano agganciando in vetta proprio gli adriatici.

"Nessuno negli ultimi anni ci ha mai dato troppo credito, né a livello locale e tantomeno fuori provincia – commenta il direttore sportivo Andrea Fiumi, centro nevralgico e cuore pulsante del mondo biancoverde –, ma se guardiamo i risultati, la Fratta è lassù da tanto tempo. Talmente tanto che, passo dopo passo, ci siamo trovati a sette partite dall’Eccellenza".

Sì, perché quella che sta portando avanti la formazione di un paesino di poco meno di 1.500 abitanti, fra il Rio Salso e le colline bertinoresi, è davvero un’impresa: 27 partite giocate con ben 18 vittorie e una sola sconfitta, una striscia aperta addirittura di 20 risultati utili che ha origine dalla settima giornata. "L’unico ko è quello contro lo Young Santarcangelo al settimo turno – continua Fiumi –, poi tutto il resto è, a prescindere da come andrà a finire, una stagione da incorniciare".

Ma dove può arrivare questa Fratta? Il ds non si nasconde: "Partiamo, innanzitutto, dal dire che se noi siamo lì, è perché ce lo meritiamo. Poi non vogliamo porci limiti, se non quelli dettati dalle strutture". I biancoverdi infatti si allenano e giocano nello stesso campo e sono costretti a mandare altrove le squadre del settore giovanile. "Le partite le nostre formazioni under le giocano a Capocolle e alla Panighina, mentre gli allenamenti sono anche alla Fratta e a Carpinello. Un dispendio di energie e risorse enormi per le famiglie e per la società. Ma se siamo in cima è perché siamo strutturati in maniera diversa dalle altre: Santarcangelo e Misano, le strafavorite ai nastri di partenza, hanno strutture inarrivabili per noi, che invece puntiamo sull’organizzazione. Negli ultimi anni l’abbiamo migliorata moltissimo ed è questo che ci ha permesso di poter competere a livelli sempre più alti. Pur facendo il passo sempre a seconda della nostra gamba".

All’orizzonte però, prima di pensare in grande ("anche se il nostro campo, lo Spazzoli, sappiamo già essere omologato per l’Eccellenza"), bisogna pensare agli ultimi passi. A partire dal derby contro il Forlimpopoli di domenica, con gli artusiani che devono recuperare terreno per non rischiare di retrocedere. "Ad oggi abbiamo 62 punti, gli stessi che avevamo anno scorso al termine della stagione. Questo significa che stiamo viaggiando forte e il merito è soprattutto di mister Enrico Malandri, che sta riuscendo a ripetere una stagione importantissima, con pochi innesti rispetto alla rosa di anno scorso. Anche se è davvero scaramantico…", ride.

Un primo posto propiziato anche grazie ai 18 gol di bomber Dario Spadaro, ex Romagna Centro e Diegaro, "e a un gruppo da applausi, che è sempre sereno. Siamo riusciti a gestire le pressioni, lasciandole agli altri". Perché in un percorso di crescita pluriennale nessuno ha chiesto alla Fratta di vincere il campionato. "Ma ora che siamo qui – conclude Fiumi –, vogliamo arrivare fino in fondo".