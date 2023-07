La frutta costa ma i produttori sono in difficoltà

Alberto Mazzoni *

L’agonia non può durare a lungo e se si vuole salvare la frutticoltura romagnola serve un intervento di emergenza che sappia condensare un approccio strategico al settore. Un settore che, nella parte della produzione agricola, anche nel 2023 sta affrontando un altro anno di crisi, sicuramente aggravata dall’alluvione di maggio ma non dipendente solo da questo evento catastroficoe, che ha ovviamente impattato sull’attività di molte aziende agricole. Vedendo i prezzi al dettaglio si potrebbe erroneamente pensare a un’annata coi fiocchi per chi lavora con la frutta, ma purtroppo non è così.

* presidente della consulta

di Confagricoltura Forlì