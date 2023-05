La furia della pioggia Dovadola e Modigliana bersagliate dalle frane

di Quinto Cappelli

È Dovadola il comune più colpito dal maltempo nel Forlivese: 8 le famiglie evacuate nella notte di ieri per un totale di 27 persone; la maggioranza ha trovato alloggio presso parenti, quattro sono state accolte nell’albergo La Rosa Bianca. Racconta il sindaco Francesco Tassinari: "Nella notte fra martedì e mercoledì non ho chiuso occhio, perché ero fortemente preoccupato che si rimettesse in moto la vecchia frana delle Trove, sotto cui si trovano diverse case della zona sud-est del paese. Anche a casa mia è li vicino. Verso le 3 di notte abbiamo sentito botte di sassi e terra che rotolavano a valle. Ho chiamato i vigili del fuoco e insieme abbiamo deciso per l’evacuazione". Il sindaco specifica che "entro due giorni faremo le verifiche per capire se e quando gli abitanti potranno rientrare nelle ùcase".

Due le strade provinciali riguardanti il territorio di Dovadola chiuse per frane: la Sp 104 di San Martino in Avello, vicino al paese (in via Sangiovese); e la provinciale del Trebbio che porta a Modigliana, interrotta in vari punti. Chiusa anche la strada comunale per Montepaolo, per varie frane; lungo di essa sono rimaste isolate venti famiglie, la locale comunità terapeutica e le otto monache Clarisse che vivono all’eremo di Sant’Antonio, non raggiungibile neppure dal versante faentino. "La strada di Montepaolo – spiega il sindaco – è aperta in alcuni tratti solo a piedi e per urgenze, viveri e medicinali fanno servizio i volontari della Protezione civile".

A causa di smottamenti dalla collina sovrastante, l’Anas ha attivato ieri anche il senso unico alternato presidiato lungo la Statale 67 al km 168,5 a monte di Dovadola, in località Vallicelle. In tutte le frane sono al lavoro i tecnici dei rispettivi enti.

A Castrocaro l’allerta è scattata già martedì sera con la chiusura del ponticello di via Ladino, che collega l’ingresso di Terra del Sole alla Ss 67. Dipendenti comunali, forze dell’ordine e volontari si sono messi subito all’opera ed è stato allestito un presidio della Croce Rossa al distributore Agip di fronte al municipio, come comunicato a mezzanotte dal sindaco Francesco Billi con un video sulle pagine social del Comune. Ieri pomeriggio l’ente ha confermato lo stato di allerta idrogeologica in tutto il territorio comunale. In particolare, è stato segnalato uno smottamento sulla strada provinciale 54, in località Spaventa, in direzione Pieve Salutare.