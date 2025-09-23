La futura ’aviation valley’. Carte in regola per creare: "un distretto nazionale"

Ha definito Forlì "una futura aviation valley" il sindaco Gian Luca Zattini, in visita insieme all’assessora Paola Casara a Professione Volare, accademia di volo facente parte del gruppo internazionale Airways Aviation, e al centro di manutenzione aeromobili dello scalo forlivese, gestito da Albatechnics.

Il sindaco fa riferimento alla possibilità che Forlì diventi "un distretto di respiro nazionale che riunisce le eccellenze educative, scientifiche e tecnologiche del settore aerospaziale e che aspira a rafforzare l’intera filiera facendo leva sulla formazione professionale, l’innovazione, l’internazionalizzazione dei processi industriali e la creazione di nuove alleanze".

Un progetto ambizioso del quale si è parlato anche alla presenza di Riccardo Pregnolato, accountable manager di Forlì Airport, Francesco Surace, general manager Italia di Airways Aviation Group e Alessandro Fagotto, accountable manager di Albatechnics. "Forlì e il suo aeroporto si collocano in una dimensione strategica – ha proseguito Zattini –, data dallo sviluppo, dalla qualità e dalla specializzazione del nostro polo aerospaziale. Professionale Volare e Albatechnics, elementi di punta di questo contesto, rappresentano due eccellenze in forte espansione a livello europeo, specializzate nella formazione di piloti commerciali e nella manutenzione degli aerei di linea. Investire in queste attività significa moltiplicare l’indotto economico-occupazionale di un’intera Regione. Su questo si concentreranno i nostri sforzi. Ringrazio Albatechnics e Professione per aver creduto nel nostro aeroporto. Se continueremo a giocare di squadra, voleremo sempre più in alto verso il raggiungimento di nuovi traguardi".

Il ceo del Gruppo Airways Aviation, il Comandante Mauro Calvano, ha dichiarato a riguardo: "Airways Aviation sta rafforzando la sua posizione in maniera significativa a livello mondiale, dopo l’apertura di una nuova base a Melbourne, in Australia, lo sviluppo delle sedi in Nord Europa e in Portogallo, puntiamo su Forlì come nuovo Hub a livello europeo, con la volontà di posizionarsi e sostenere il Polo tecnologico aeronautico-spaziale di Forlì, fornendo il proprio contributo internazionale nella formazione aeronautica e nelle attività collegate".

Positivo anche Fagotto: "Albatechnics, grazie all’alta specializzazione e alla formazione avanzata del personale tecnico, rappresenta un punto di riferimento per la manutenzione degli aerei di linea. Con il nuovo hangar nel sedime del Ridolfi abbiamo rafforzato la presenza e l’indice di affezionamento sul territorio forlivese della nostra società, contribuendo a rendere sempre più concreta quell’idea di Aviation Valley di cui parlava il sindaco".