La Galleria Mazzini si rianima: "La nostra associazione riabiliterà una zona difficile"

Sabato 22 marzo il Collettivo Monnalisa APS ha inaugurato la sua nuova sede in Galleria Mazzini n.26, con una grande festa di apertura e tesseramento a cui hanno partecipato più di 200 persone. ‘Monnalisa’ è un’associazione attiva da una manciata di anni, ma solo da poche settimane ha una sede. Si trova in galleria Mazzini, al numero 26, "una zona della città difficile, sulla quale si fa una propaganda negativa, anche da parte dell’Amministrazione. È percepita come poco sicura: noi sappiamo che non è così, ma questo ci complica le cose, a volte, facciamo fatica a coinvolgere le persone e dobbiamo fare una vera contropropaganda". A parlare è Giada Zoli, la presidente.

Attualmente, sette sono le ragazze che fanno parte dell’associazione. Hanno un’età compresa tra i 27 e i 33 anni e tutte hanno avuto esperienze di lavoro o studio all’estero. Tra di loro, un’ingegnera aerospaziale, un’architetta, un’operaia, una geometra. L’associazione, anche se nasce come "luogo di contaminazione, di libertà e di possibilità, uno spazio in cui l’arte e l’attivismo dialogano", è attualmente impegnata soprattutto nella gestione di gruppi centrati sulle differenze di genere, sulla genitorialità e sulla presa di consapevolezza dei propri comportamenti problematici all’interno della relazione di coppia.

"Qualche mese fa l’artista Freak of Nature ha numerato tutte le vetrine sfitte del nostro centro storico – prosegue Giada Zoli –, arrivando a censirne più di duecento. Questa situazione ci fa riflettere molto sul perché la politica non si occupi di restituire alcuni di questi spazi alla comunità: ci sono tantissime realtà giovanili che li chiedono a gran voce e che non vengono però ascoltate. Questa per noi è una bellissima occasione per creare un’alternativa in centro storico popolata di persone che lo vivono e attraversano".

Il gruppo nasce da un collettivo di quattro persone. "Tornate a Forlì dopo un soggiorno in diverse città d’Europa, ci siamo rese conto che, fatte salve le esperienze in ambito universitario, per lo più gestite da fuori-sede, non c’erano in città collettivi che, sul territorio, svolgessero attività destinate alle persone comuni, ai lavoratori e che, in particolare, si occupassero di problematiche legate alle differenze di genere. Io venivo da Madrid, dove le tematiche femministe sono molto sentite, ci sono librerie dedicate al tema e tutto questo mi mancava". Con il metodo dell’autocoscienza, mutuato dalla tradizione femminista degli anni ’70, in questo momento gestiscono due gruppi che si riuniscono il lunedì e il giovedì: uno è misto, l’altro è composto da soli uomini. Ma l’associazione ha all’attivo anche un’attività di consulenza presso la Fiom-Cgil per la redazione di un documento centrato sulla parità di genere, da utilizzare nelle contrattazioni sindacali "le donne, per motivi culturali, si propongono meno degli uomini quando si tratta di ottenere aumenti salariali; inoltre, chiedono più congedi per motivi di cura in famiglia, fanno meno straordinari. Il risultato è che le differenze salariali possono arrivare anche a 300 euro".

Tra le altre attività dell’associazione, la partecipazione al direttivo per l’organizzazione del Pride e fanno parte anche della Rete 360, sulle tematiche legate alle alluvioni. Tra le altre iniziative in programma, laboratori centrati sul ciclo mestruale e sulle problematiche legate alla menopausa.