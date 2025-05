"La Galleria Vittoria è sporca". Sotto accusa il cantiere (e Alea): "Puliamo già, e arrivano rinforzi"

Degrado, sporcizia e abbandono: la Galleria Vittoria, pur essendo in pieno centro storico, a due passi da corso della Repubblica, è una zona che è sempre rimasta ai margini, spesso teatro di spaccio e bivacchi notturni. Un problema non ancora del tutto risolto, nonostante sull’area insista il maxi cantiere del Comune, finalizzato proprio alla riqualificazione della galleria commerciale e ormai arrivato alle battute conclusive. Nonostante questo, nei giorni scorsi, il residente Andrea Filippi ha scritto di suo pugno una lettera indirizzata al sindaco Gian Luca Zattini e agli assessori Giuseppe Petetta e Luca Bartolini, puntando i riflettori sulle precarie condizioni igieniche in cui verserebbe tutta l’area.

"La pulizia di aree private a uso pubblico è in carico al Comune per convenzione – scrive –, e per pulizia non si intende semplicemente spazzare bensì almeno un lavaggio al mese come avviene in tutti i portici ad uso pubblico. Invece così non è. Le segnalazioni da parte mia sono state tante, ma non è mai stato fatto nulla: le uniche vere pulizie sono state eseguite in campagna elettorale. Nessuno è mai passato a vedere cosa succede e a verificarne gli acri odori di questo sperduto pezzettino di città".

A rispondere all’appello, in una nota congiunta, sono Alea Ambiente e il Comune. "A causa della presenza del cantiere, Alea ha sospeso temporaneamente i lavaggi con il mezzo dedicato ai loggiati – spiega la società –. Questa limitazione deriva dalla necessità di non ostacolare o arrecare danni ai lavori, dal momento che il mezzo utilizzato per il lavaggio sfrutta una elevata pressione per la fuoriuscita dell’acqua. Per garantire comunque il mantenimento del decoro e della pulizia, Alea ha adottato una soluzione alternativa: ha messo in campo un operatore che quotidianamente si dedica alla pulizia manuale. Attività che, in questi giorni, sarà potenziata dal Glutton, l’aspiratore elettrico stradale che permette di rimuovere lo sporco anche dagli angoli meno accessibili".

"Le attività di pulizia presso la Galleria Vittoria effettuate da Alea su richiesta dell’Amministrazione – aggiunge l’ assessore Giuseppe Petetta –, vengono effettuate ricorsivamente, compatibilmente, nelle ultime settimane, con gli allestimenti del cantiere". L’assessore continua puntando l’attenzione sui lavori in corso: opere per un importo di 5 milioni (finanziati con fondi Pnrr) per rendere la zona di nuovo attrattiva: "A breve la Galleria Vittoria e i giardini che la circondano riapriranno a cittadini e residenti con un look rinnovato. Il progetto, oltre a prevedere il recupero di oltre 100 posti auto interrati, intende consegnare all’intera comunità cittadina un nuovo luogo di aggregazione, rigenerato ed estraneo a ogni forma di degrado e insicurezza. Le attività di pulizia della Galleria, una volta rimosso il cantiere, continueranno a essere eseguite periodicamente e con gli strumenti più adeguati".

Sofia Nardi