‘La gallinella rossa’ al Piccolo

Per la rassegna dedicata alle Favole, domani alle 16, al Teatro Piccolo di Forlì andrà in scena lo spettacolo ‘La gallinella rossa’ scritto e diretto da Danilo Conti e da Antonella Piroli della Compagnia TCP Tanti Cosi progetti, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo è interpretato da Danilo Conti che utilizzerà pupazzi e originali strumenti musicali.

La fiaba narra la storia di una gallinella rossa che raccoglie vermi per nutrire i suoi pulcini. Poi un giorno trova un chicco di grano e decide di piantarlo, annaffiarlo e farlo crescere, per poi trebbiarlo e portarlo al mulino e, di seguito, fare il pane. Tutti gli animali della fattoria, come il maiale, l’agnello, il topo, l’anatra, il gatto e altri, dapprima indifferenti, nel sentirne il profumo, provano un grande desiderio di mangiare il pane.

A questo punto tutti gli animali abbandonano la loro indolenza e indifferenza e si uniscono per realizzare qualcosa di comune che vada oltre l’interesse personale. La fiaba mette in luce temi come l’amicizia, la collaborazione, il lavoro, l’iniziativa personale e, soprattutto, la rinuncia al proprio egoismo.

5 e prenotazioni telefoniche (0543.26355); oggi presso la biglietteria del Fabbri (ore 10-13 e 16-18). Domani la biglietteria del Piccolo apre alle 15. Online su Vivaticket. Prezzo 5 euro. Info: 0543.26355; accademiaperduta.it.

r.r.