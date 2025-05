La gara Alberghiero, futuri chef da tutta Italia

La Gara Nazionale degli Alberghieri che si sta disputando a Forlimpopoli in questi giorni è nella sua fase più calda: ieri mattina i ragazzi, arrivati martedì, si sono divisi nelle aule dell’Istituto Artusi per le prove teoriche di tutte e tre le discipline in cui si suddivide la competizione, mentre nel pomeriggio hanno preso il via le prove pratiche che continueranno anche per tutta la giornata di oggi. Siamo andati a curiosare nel dietro le quinte di questa gara che, dopo 26 anni, è tornata in terra romagnola, grazie alla vittoria lo scorso anno di Lorenzo Tedaldi nella prova di cucina a Giarre.

Così, mentre la prova di ‘accoglienza turistica’ prevedeva l’arrivo di turisti presso un albergo con domande e risposte in inglese e francese, gli alunni di quarta di ‘sala’ si cimentavano nella realizzazione di un cocktail, con relativa spiegazione, la presentazione e mescita di un’ottima bottiglia di vino e la mise en place di una tavola per le grandi occasioni. Anche i laboratori di cucina erano in piena attività seguendo le fasi di preparazione dei piatti di partecipanti alla sezione ‘enogastronomia’ per poi arrivare all’assaggio del piatto da parte della giuria.

Ogni ragazzo, proveniente dalle 28 scuole aderenti alla gara, di ogni parte d’Italia, si presentava con la divisa del proprio istituto. Ad attendere fuori dalle sale, nei corridoi, coloro che dovevano partecipare successivamente, mentre coloro che dovevano attendere il giorno successivo erano stati dirottati in un’altra ala della scuola per partecipare a dei giochi studiati apposta dagli studenti dell’Artusi per intrattenerli. Un vero e proprio caos organizzato che ha visto i ‘nostri’ non prendere parte alla gara, in quanto scuola ospitante, ma essere impegnati dalla mattina alla sera nell’aiutare i propri professori a tenere in ordine e riassettare affinché i concorrenti trovassero le migliori condizioni di gara possibile. Mentre gli 81 ragazzi partecipanti erano impegnati nelle gare, i 54 accompagnatori – dirigenti scolastici e professori – sono stati portati alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze.

Domani, giorno senza gare, comincerà con la visita alla città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi e proseguirà con la fase finale del Centathlon-Edu, un torneo nato nel 2009 con il solo scopo di divertirsi giocando. Tappa conclusiva del Centathlon sarà l’Escape Village, un gioco di ruolo a squadre alla ricerca dei tesori nascosti di Forlimpopoli. Al termine del torneo, verrà stilata un’unica classifica che eleggerà il vincitore a cui verrà assegnata la coppa del ‘Più migliore’. Parallelamente, dirigenti e docenti faranno visita a Casa Artusi e parteciperanno al convegno ‘Forlimpopoli, città artusiana’ alla Chiesa dei Servi. In serata, infine, saranno svelati i nomi dei vincitori di tutte e tre le categorie.

Matteo Bondi