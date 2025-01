La gestione delle fogne passa a Hera

La cura delle fogne, fino ad oggi a capo del Comune, a partire dal primo gennaio è passato di mano alla gestione da parte di Hera che si occuperà della gestione e del coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche. Il passaggio di consegne è avvenuto con delibera di Atersir (l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) del 24 dicembre scorso. "Stiamo parlando delle fogne bianche di proprietà comunale ricadenti all’interno del perimetro urbanizzato, la cui manutenzione ordinaria da un paio di settimane è in capo ad Hera – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. Da questo punto di vista Forlì era un’anomalia perché del servizio di gestione delle acque meteoriche se ne occupava il Comune, mentre negli altri territori già da tempo veniva svolto dal gestore. Ora Hera provvederà alla pulizia programmata dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento". Il Comune, però, resta un attore fondamentale: "restano in carico all’amministrazione tutti gli interventi di potenziamento della rete e realizzazione di nuove condotte". "Non si tratta di un semplice passaggio di consegne al fine di potenziare le performance e conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali – sottolinea –, ma di un prezioso gioco di squadra che ci permetterà di rispondere in maniera più efficace ed efficiente ai nuovi impatti che le precipitazioni straordinarie determinano sul nostro territorio". L’assessore Petetta si sofferma anche sull’installazione delle valvole di non ritorno nella zona di via Pelacano e via Isonzo: "Le valvole anti riflusso, finanziate con risorse Pnrr, sono quattro. Tre verranno posizionate in via Isonzo e una all’altezza del parco urbano. Nelle prossime settimane, compatibilmente con il quadro meteorologico, verranno avviati i lavori per la loro installazione grazie al prezioso contributo di Hera, e alla loro puntuale opera di sostegno a favore della sicurezza della cittadinanza".