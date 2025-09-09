La ginnastica sta per tornare a casa. La palestra alluvionata verso la riapertura

È ufficiale: la palestra comunale di ginnastica Girolamo Mercuriali di via Isonzo, resa inagibile dall’esondazione del Montone nell’alluvione del maggio 2023, riaprirà a breve, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno sportivo 2025-26. Ad annunciarlo, ieri, è stata la storica società forlivese Forti e Liberi, una di quelle che utilizzano tale spazio. Anche se manca ancora la data esatta dell’inaugurazione.

Le tempistiche sono state sostanzialmente rispettate rispetto a quanto annunciato lo scorso dicembre: l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile prevede una serie di lavori sulla parte strutturale, tra cui la demolizione e rimozione di tutti gli impianti elettrici e della caldaia, e lo smantellamento delle pannellature e dei vecchi intonaci compromessi dalle infiltrazioni. Non solo: è stato anche fornito di nuove attrezzature ginniche, nuove pedane per il corpo libero e la ginnastica ritmica e lo sviluppo di una nuova buca paracadute, tutte novità che ora aspettano gli atleti. Che, per due anni, hanno dovuto allenarsi fuori sede: nel caso della Forti e Liberi, sono stati ospiti della palestra ‘Renato Serra’ di Cesena.

Il cantiere ha raggiunto un valore complessivo di 630mila euro, di cui 330mila versati dall’assicurazione al Comune di Forlì, e 300mila donati da Cia-Conad all’interno dell’iniziativa solidale ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna’. L’impianto è gestito da Asd Ginnastica Forlì e utilizzato, oltre a Forti e Liberi, dalle società Edera, Polisportiva Cava Ginnastica e Gymnica96: era nato negli anni Duemila per volontà di Bruno Grandi, atleta, allenatore e poi presidente per vent’anni della Federazione internazionale di ginnastica.

Dopo la riapertura, alla Mercuriali c’è già un importante evento in tabellone, che richiamerà a Forlì un nome di spicco della ginnastica italiana e internazionale: si tratta di Vanessa Ferrari, vice-campionessa olimpica a Tokyo nel 2021, che ha lasciato le attività agonistiche e si allenerà con gli atleti della società e con tutti i ginnasti interessati, il prossimo 5 ottobre. L’evento – annuncia la Forti e Liberi – "si colloca all’interno di un nuovo corso di iniziative, che prevederà l’organizzazione di altri stage con i grandi campioni della disciplina". La riapertura della palestra genera insomma evidente entusiasmo e ridà al mondo sportivo forlivese la possibilità di programmare il proprio futuro: l’esempio, della stessa Forti e Liberi, è l’ingaggio di Lorenzo Ticchi come direttore tecnico: ex ginnasta della Nazionale, campione nazionale nel 2005.

Sofia Vegezzi