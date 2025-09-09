Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaLa ginnastica sta per tornare a casa. La palestra alluvionata verso la riapertura
9 set 2025
SOFIA VEGEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. La ginnastica sta per tornare a casa. La palestra alluvionata verso la riapertura

La ginnastica sta per tornare a casa. La palestra alluvionata verso la riapertura

Non c’è ancora la data dell’inaugurazione, ma la società Forti e Liberi annuncia la svolta. E invita già la star Vanessa Ferrari

L’assessore allo sport Kevin Bravi durante una visita, nei mesi scorsi, al cantiere della palestra ‘Girolamo Mercuriali’ lungo via Isonzo

L’assessore allo sport Kevin Bravi durante una visita, nei mesi scorsi, al cantiere della palestra ‘Girolamo Mercuriali’ lungo via Isonzo

Per approfondire:

È ufficiale: la palestra comunale di ginnastica Girolamo Mercuriali di via Isonzo, resa inagibile dall’esondazione del Montone nell’alluvione del maggio 2023, riaprirà a breve, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno sportivo 2025-26. Ad annunciarlo, ieri, è stata la storica società forlivese Forti e Liberi, una di quelle che utilizzano tale spazio. Anche se manca ancora la data esatta dell’inaugurazione.

Le tempistiche sono state sostanzialmente rispettate rispetto a quanto annunciato lo scorso dicembre: l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile prevede una serie di lavori sulla parte strutturale, tra cui la demolizione e rimozione di tutti gli impianti elettrici e della caldaia, e lo smantellamento delle pannellature e dei vecchi intonaci compromessi dalle infiltrazioni. Non solo: è stato anche fornito di nuove attrezzature ginniche, nuove pedane per il corpo libero e la ginnastica ritmica e lo sviluppo di una nuova buca paracadute, tutte novità che ora aspettano gli atleti. Che, per due anni, hanno dovuto allenarsi fuori sede: nel caso della Forti e Liberi, sono stati ospiti della palestra ‘Renato Serra’ di Cesena.

Il cantiere ha raggiunto un valore complessivo di 630mila euro, di cui 330mila versati dall’assicurazione al Comune di Forlì, e 300mila donati da Cia-Conad all’interno dell’iniziativa solidale ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna’. L’impianto è gestito da Asd Ginnastica Forlì e utilizzato, oltre a Forti e Liberi, dalle società Edera, Polisportiva Cava Ginnastica e Gymnica96: era nato negli anni Duemila per volontà di Bruno Grandi, atleta, allenatore e poi presidente per vent’anni della Federazione internazionale di ginnastica.

Dopo la riapertura, alla Mercuriali c’è già un importante evento in tabellone, che richiamerà a Forlì un nome di spicco della ginnastica italiana e internazionale: si tratta di Vanessa Ferrari, vice-campionessa olimpica a Tokyo nel 2021, che ha lasciato le attività agonistiche e si allenerà con gli atleti della società e con tutti i ginnasti interessati, il prossimo 5 ottobre. L’evento – annuncia la Forti e Liberi – "si colloca all’interno di un nuovo corso di iniziative, che prevederà l’organizzazione di altri stage con i grandi campioni della disciplina". La riapertura della palestra genera insomma evidente entusiasmo e ridà al mondo sportivo forlivese la possibilità di programmare il proprio futuro: l’esempio, della stessa Forti e Liberi, è l’ingaggio di Lorenzo Ticchi come direttore tecnico: ex ginnasta della Nazionale, campione nazionale nel 2005.

Sofia Vegezzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Alluvione Emilia Romagna