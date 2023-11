La ginnastica va in Fiera. Nuova palestra per 2 anni

La ginnastica forlivese è tornata ad avere una propria ‘casa’ dopo aver perso la struttura di via Isonzo, con la palestra inagibile a causa dell’acqua e del fango portati dal fiume Montone durante l’alluvione di maggio. E’ stata inaugurata ieri infatti una sede provvisoria in una parte di un padiglione della Fiera.

"I danni in via Isonzo ammontano a circa 700mila euro – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo – e in questo periodo i giovani atleti sono dovuti emigrare a Cesena e Ravenna per poter proseguire gli allenamenti, con i conseguenti disagi per le famiglie. Adesso i circa 500 atleti che praticano la ginnastica artistica e ritmica, nella maggior parte bambini, possono ripartire in una palestra a norma per la sicurezza, di mille metri quadrati, cucita sulle richieste e sulle esigenze che i presidenti della società hanno manifestato in questo periodo".

"La nuova sede è dotata di attrezzi di ultima generazione Geogym – afferma Valerio Roccalbegni, responsabile della Fiera – e nel mese di dicembre sarà ulteriormente ampliata, con altri 200 metri quadrati a disposizione dei ragazzi". L’amministrazione comunale coprirà i costi delle utenze che eccederanno i consumi consueti, soprattutto la voce riguardante il riscaldamento della struttura che si presenta ampia e con volumi consistenti.

Presenti all’inaugurazione i presidenti della società Edera Ginnastica, Forti e Liberi, Polisportiva Cava e Gymnica ’96, oltre che Roberto Gilli che gestiva la palestra ‘G. Mercuriali’ di via Isonzo. "Siamo soddisfatti – preecisano in coro – di questa nuova sede. L’unica possibilità era appunto quella di utilizzare uno spazio all’interno della Fiera". La palestra è dotata di bagni, spogliatoi, di una moquette per terra e per circa un biennio ospiterà gli atleti, anche perché i tempi previsti per il recupero della struttura di via Isonzo non saranno brevi.

"Questa decisione di proseguire per due anni in Fiera – precisa Mezzacapo – è anche per dare una continuità sportiva alle società. Poi naturalmente se si riuscirà ad accorciare i tempi ne saremo tutti felici". La nuova palestra tra lavori alla struttura e attrezzi ginnici ha comportato una spesa di circa 200mila euro, parzialmente coperti dalla generosità di alcuni sponsor e dalle donazioni di associazioni e privati di tutta Italia, sensibili alla pratica sportiva, con la città di Forlì in difficoltà per i danni causati dall’alluvione.

Quando saranno conclusi i lavori in via Isonzo, gli attrezzi di cui è dotata la palestra della Fiera saranno trasferiti nella sede ripristinata, con una dotazione sicuramente più nuova e tecnologica rispetto alla precedente. "Stiamo organizzando per il nuovo anno – conclude Roccalbegni – un evento per ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito con generosità alla realizzazione della palestra che permetterà a tanti giovani di continuare a vivere la propria passione e inseguire propri sogni".