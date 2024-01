La gioia del sindaco Zattini: "Altro che passerella, avremo una marcia in più"

Nel salone è apparso all’ultimo, dopo aver fatto da anfitrione a Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Gian Luca Zattini aveva un doppio omaggio: fiori, all’ingresso del municipio; e poi due sacchetti da dieci piadine, fatte preparare poco prima da un esercente del centro (ignaro delle destinatarie). È lo stesso Zattini a raccontare l’episodio, al termine del vertice: "L’idea ci è venuta in mente in mattinata. Sapevamo che a von der Leyen la piadina era piaciuta nel corso della sua visita a Cesena. Abbiamo sondato il suo staff capendo che la cosa era gradita. E in effetti le ha subito annusate, riempiendosi i polmoni del loro profumo". Per Ursula, rivela, "cinque piadine erano integrali, senza strutto. Ha detto che ne avrebbe mangiata una non appena salita in aereo".

L’occasione della doppia visita, in realtà, è molto più seria. E Zattini spiega: "Ho detto che non ci siamo mai sentiti abbandonati e lo confermo. Anche questa occasione non è stata una passerella ma un appuntamento di sostanza: 1,2 miliardi più altre risorse. Adesso bisogna metterli a terra". E rassicura: "Figliuolo ci ha ribadito che può accontentare tutte le richieste. Il Comune di Forlì ha già ricevuto risorse dal commissario, ma non abbiamo ancora chiesto tutto". In merito ai soldi, sottolinea: "Dieci miliardi di euro non sono bruscolini, non si trovano così facilmente. Credo che la gente abbia capito che le istituzioni stanno facendo quello che si può". E non trattiene una considerazione sulla manifestazione di protesta: "Visti da quassù, erano cento persone arrotondate per eccesso... Io penso che chi è stato danneggiato abbia tutto il diritto di lamentarsi, ma è diverso se sono le istituzioni a fomentare il malcontento".

Su molti dei concetti espressi ‘a caldo’, il sindaco è tornato nel pomeriggio con una nota ufficiale del Comune: "È viva la sensazione di grande attenzione da parte delle istituzioni e la consapevolezza di essere al centro dell’agenda di Governo". Elogia il "segnale di grande concretezza a sostegno della ripartenza". Una giornata che non esita a definire "storica". E spiega: "Abbiamo bisogno prima di tutto che i cittadini abbiano la garanzia che queste tragedie non accadano mai più. Le risorse messe in campo dall’Europa e intercettate dal ministro Raffaele Fitto ci consentono di accelerare la ricostruzione con la garanzia del cronoprogramma dettato dal Pnrr e di lavorare sul fronte della prevenzione con una marcia in più". Infine, una richiesta: "Il prossimo obiettivo deve essere quello di lavorare insieme per il ristoro dei beni mobili, che molto spesso sono il danno più importante per le famiglie".

Marco Bilancioni