La Giornata della Memoria. Medaglie d’onore ai deportati. Film, note e libri sull’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria per l’80° Anniversario della Liberazione di Auschwitz, sono numerose le iniziative organizzate in tutto il territorio. Il primo appuntamento è in programma questa sera alle 21 al teatro Verdi di Forlimpopoli, con lo spettacolo ‘I vicini scomodi’, a cura del Teatro delle Forchette, che verrà replicato domani al Teatro Comunale di Predappio alle 21.

È in calendario domani alle 17.30 in sala Randi in Comune la presentazione del libro ‘Dal fondo della notte. Diario di un Internato Militare Italiano’, di Roberto Matatia. Si continua domenica 26 alle 16, in salone comunale, con il ‘Concerto per la Memoria’ della Banda Città di Forlì, che dirigerà il maestro Alessandro Spazzoli. L’evento sarà introdotto dall’assessore Kevin Bravi che presenterà anche la mostra fotografica allestita fino a domenica nel Salone Comunale dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Alle 17 si esibirà alla sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale il Quartetto Gragnani.

Lunedì 27 alle 9.30 si svolgerà al parco della Resistenza la cerimonia istituzionale alla presenza del prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, del sindaco Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine accompagnate dalle associazioni combattentistiche. Renderà gli onori il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, con la deposizione di una corona commemorativa al Monumento ai Caduti.

Alle 10.30, nell’Aula Magna dell’Iti Marconi, si svolgerà un incontro con gli studenti, dove il prefetto consegnerà le medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati nei lager e ai familiari dei deceduti. Alle 17, a San Mercuriale, ci sarà l’inaugurazione della mostra ‘Morire per l’umanità: la famiglia Ulma’, visitabile fino al 10 febbraio. A seguire, alle 17.30, nel Salone Comunale, verrà proiettato il docufilm ‘Il comandamento dell’amore. La storia della famiglia Ulma di Markowa’.

Per concludere, domenica 2 febbraio, alle 16, nel salone comunale, l’autrice Laura Fontana presenterà il suo libro ‘Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei’: interverranno la presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Ines Briganti e la professoressa Tania Flamigni.

Sempre lunedì 27, la scrittrice Tea Ranno incontra i ragazzi delle scuole medie di Bertinoro e Santa Maria Nuova per presentare il libro ‘Un tram per la vita’, romanzo ispirato alla storia di Emanuele Di Porto, sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma.

Anche il Comune di Modigliana aderisce alla Giornata della Memoria: domenica 26 alle 10.30 in piazza Cesare Battisti si terrà la deposizione della corona di fiori in memoria di suor Benedetta Pompignoli, proclamata ‘Giusta fra le Nazioni’. Si prosegue lunedì 27 al Teatro dei Sozofili con due proiezioni, alle 10 dedicata agli studenti e alle 20.30 aperta a tutti, del film ‘Train de vie’. Martedì 28 alle 18 in sala Bernabei verrà presentato il libro ‘Dal fondo della notte’ di Roberto Matatia.