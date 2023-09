La grande fotografia. San Domenico, da oggi in mostra Eve Arnold: "Non solo Marilyn"

I suoi scatti alle modelle nere di Harlem li avevamo già incontrati tra quelli in mostra nel 2022 nell’esposizione ‘Essere umane’, ma per l’ottava edizione delle mostre fotografiche forlivesi è stata scelta proprio lei sola per una personale che racchiude in totale 170 opere: è l’artista americana Eve Arnold la protagonista dell’esposizione che viene inaugurata oggi al pubblico negli spazi dei musei San Domenico e che proseguirà fino al 7 gennaio. Promossa dalla Fondazione Carisp con il Comune di Forlì, la mostra nasce dalla collaborazione con la fondazione ‘Camera’ di Torino ed è realizzata d’intesa con Magnum Photos. L’evento si inserisce, come da tradizione, nel Festival del Buon Vivere.

"Questa è una mostra sia antica che nuova e, dal mio punto di vista, ha a che fare con la percezione del tempo – il commento di Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp –. Le foto esposte sono tutte collocabili tra gli anni Sessanta e Settanta, dei quali possiamo ritrovare i problemi e le illusioni, i sogni e le tragedie. Tra tutti cito gli scatti a Marilyn Monroe a fine giornata con i piedi gonfi, non mito o simbolo, ma semplicemente qualcuno che vuole fuggire dalla sua fragilità e finisce per fuggire proprio nella sua fragilità".

Tra i ritratti più celebri di Arnold, di fatto, ci sono quelli che inquadrano Marilyn, per una volta letta in un modo ben diverso dal simbolo di sensualità e femminilità di quei tempi. In realtà la fotografa protagonista della mostra forlivese con la sua macchina ha immortalato le persone e i momenti più diversi: non solo star, ma anche lavoratori, persone comuni colte in momenti qualunque delle loro giornate, neonati e tanto altro ancora. Per questo "abbiamo scelto un percorso non tematico – sottolinea la curatrice Monica Poggi –, dato che proprio lei, nel corso della sua vita, ha portato avanti parallelamente filoni di ricerca molto diversi tra loro. Ad esempio ha lavorato molto su tematiche femminili, utilizzando un focus unico per i suoi anni, poi ha parlato di rivendicazioni identitarie dei neri, di lavoro, è stata negli harem di Dubai… Il suo stile ha sempre messo la tecnica al servizio della poetica, una poetica che, in tante forme diverse, ha sempre voluto esplorare la dimensione del limite. La mostra è nata dallo studio del pensiero di Eve Arnold portando un punto di vista il più ricco possibile".

"Siamo molto lieti – interviene l’assessore alla cultura Valerio Melandri – di collaborare ancora una volta con la Fondazione Carisp che ha sempre portato in tutte le mostre idee innovative e pop, ovvero attente al pubblico. Se non iniziamo a fare marketing con la cultura, non abbiamo possibilità. E la Fondazione, nel produrre un risultato culturalmente importante, guarda anche a portare pubblico".

La mostra dell’anno vede la collaborazione con un’altra fondazione, la ‘Camera’ di Torino, nata 8 anni fa con l’obiettivo di fungere da punto di riferimento per la diffusione della fotografia: "Crediamo che la fotografia oggi sia il linguaggio più adatto per rappresentare il mondo e creare una realtà sia personale che collettiva – sottolinea il presidente Emanuele Cheli – e oggi ci riempie di orgoglio poter collaborare con la Fondazione per un’esposizione tanto importante". L’esposizione sarà aperta dal martedì al venerdì in orario 9.30-19 e sabato, domenica e festivi in orario 9.30-20.