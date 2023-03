La grande incompiuta Casa della Salute, qualcosa si muove Ma i Portici sono bloccati

di Sofia Nardi La zona dei Portici è cambiata molto nel corso degli anni, in un andamento ondivago che ha visto alcuni passi avanti e bruschi arresti, rovinose cadute e tentativi di rilancio. Si può rianimare? Tutti aspettano l’apertura della Casa della Salute, più volte annunciata. E ci sono tentativi anche sul fronte commerciale. La partenza, nel 2004, fu promettente: i negozi si trovavano a poche centinaia di metri dal centro e dalla stazione, disponevano di un ampio parcheggio ed erano una novità assoluta per la città. Poi le attività hanno chiuso una ad una. L’edificio fantasma (o quasi) è rimasto lì: oggi tutta l’ala est è chiusa. Resiste qualche negozio a ovest: uno di abbigliamento, la Coop, una profumeria e poco altro. Resta pendente il ricorso al Tar della catena per procedere all’ampliamento del supermercato fino all’estensione di 2.500 metri quadrati (sarebbero mille in più; il Comune ha chiesto invece ragguagli sull’impatto che avrebbe sulla viabilità). "Le richieste di informazioni interessate ai Portici sono in realtà numerose – svela l’assessore all’urbanistica Daniele Mezzacapo – ma a condizione di poter unire gli spazi in modo da creare punti vendita di grandi dimensioni. Noi rispondiamo che siamo disponibili a ragionarci ma non siamo...