La grande mostra e piazza Saffi, occasione persa

Difficile contraddire queste sue affermazioni, cara Roberta, ma direi che si sapeva già, purtroppo. Tralasciando la pensilina, che in questo versante è l’ultima delle questioni e il cui spostamento, comunque, continua a non avere una data, per le altre possiamo anche dire che si tratta di operazioni di un certo livello, che richiedono scelte pronderate e relativi lavori. A Palazzo Albertini proseguono gli interventi di restauro e quindi la questione dello spostamento della Collezione Verzocchi (che peraltro non trova qualcuno d’accordo) non si risolverà di certo di qui a tre mesi; la mostra ‘L’arte della moda - L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968’, ricordiamolo, si terrà da sabato 18 marzo fino al 2 luglio. Anche per il campanile di San Mercuriale c’è da attendere, ne abbiamo riportato, e l’abbazia stessa è sottoposta a interventi di restauro. Per quanto riguarda invece l’ex Eataly si aspetta la scelta finale della Fondazione Carisp: evidentemente manca qualche tassello nel progetto, dopo le prime indicazioni rese note a giugno scorso. Diciamo allora che sì, non sarà questa la volta buona per portare turisti dal San Domenico in piazza Saffi, ma tutte queste iniziative personalmente le ritengo in grado di dare dei risultati e speriamo sia tutto pronto almeno per la mostra dell’anno prossimo. Perché un’occasione persa sia solo un’occasione rinviata.