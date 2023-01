La grande mostra, la durata e il cavallo di Troia

L’importante cara Roberta, converrà con me, è che le mostre al San Domenico intanto per cominciare continuino e restino di alto livello, spesso addirittura internazionale (come dimostrano i premi che hanno vinto), come sono sempre state. La durata lasciamola decidere agli esperti: dubito che gli organizzatori, se potessero, non terrebbero un periodo più lungo di apertura. Anche a me piacerebbe che si arrivasse ad almeno tre mesi, ma tant’è: pure le principali mostre in giro per l’Italia non hanno durate enormi. Ci sarà anche un problema di prestiti, con i musei e le collezioni che non vogliono privarsi troppo a lungo delle proprie opere, oppure di assicurazioni, e così via. Ma non addentriamoci in ambiti non nostri. In merito al discorso dell’eventuale proroga in estate, come fu richiesto sui social da molti l’anno scorso, va detto che quella ottenuta in passato fu dovuta essenzialmente al lungo periodo di chiusura a causa del Ciovid: un fatto quindi eccezionale e che tutti speriamo non sia, in questo senso, ripetibile. E poi a Forlì in luglio fa caldo: bene organizzare eventi per tenere la città viva, ma i flussi turistici inevitabilmente vanno altrove. Il cavallo di Troia? Sono d’accordo e l’ho già sostenuto in passato: così com’è pare abbandonato a se stesso e chissa cosa ne pensano i forestieri che ci transitano davanti. Ma il problema, va detto, è di poco conto.