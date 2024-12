La grande musica torna al Fabbri con Cammariere

Torna questa sera alle 21 la rassegna ‘Forlì Grande Musica’ al teatro Diego Fabbri, organizzata da Emilia-Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra. Sul palco andrà in scena ‘Sergio Cammariere & Special Guests’, un concerto che unirà i celebri brani per pianoforte e la voce dell’artista calabrese in un viaggio musicale arricchito dalla presenza di due ospiti speciali, Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax soprano.

Cammariere è un pianista jazz e compositore con un percorso professionale lungo 30 anni, caratterizzato da profondità e raffinatezza. Ha iniziato come compositore di colonne sonore cinematografiche e ha ottenuto la Targa Tenco 2002 per il suo primo album, ‘Dalla pace del mare lontano’. La sua carriera ha preso il volo con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con la canzone ‘Tutto quello che un uomo’, che gli ha fruttato numerosi premi, tra cui il Premio della critica e due dischi di platino. Ha collaborato con artisti come Pasquale Panella, Samuele Bersani e Gal Costa, e ha partecipato nuovamente a Sanremo nel 2008 con ‘L’amore non si spiega’. Ha pubblicato 20 album e ha vinto il Premio Musica News alla carriera.

La sua musica spazia dal jazz alla samba, alla musica world e progressiva, e ha firmato colonne sonore per alcuni film, tra cui l’apertura del film Disney ‘La principessa e il ranocchio’. Nel 2018 è stato ospite al Festival di Sanremo con Nina Zilli. In questo concerto, accompagnato da Famulari e Tittarelli, proporrà nuovi arrangiamenti dei suoi brani più amati e canzoni tratte dal suo ultimo progetto discografico, ‘Una sola giornata’. Questo album, frutto della collaborazione con lo scrittore Roberto Kunstler, è un viaggio musicale senza confini, capace di unire il passato al presente.

Giovanna Famulari, poliedrica violoncellista e pianista, è conosciuta per la sua capacità di spaziare tra generi musicali, dal classico al pop e al jazz. Ha collaborato con artisti del calibro di Tosca, Ron, Mogol, Niccolò Fabi e James Taylor, oltre a partecipare a produzioni teatrali con figure di rilievo come Nicola Piovani e Rocco Papaleo. Daniele Tittarelli si è contraddistinto come sassofonista nel panorama jazzistico italiano e internazionale. Ha collaborato con grandi artisti come Kenny Wheeler, Enrico Rava e Gianluca Petrella, oltre a esibirsi nei più prestigiosi festival di tutto il mondo. I biglietti possono essere acquistati tramite la piattaforma Vivaticket. Il prezzo per il primo settore (platea, file dalla 1 alla 17) è di 20 euro, mentre per il secondo settore (file dalla 18 alla 25 e galleria) è di 15 euro.

Valentina Paiano