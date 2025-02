La guerra di Fulcieri. Così si andò in trincea: lezioni di storia in mostra

Organizzata dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, con il patrocinio del Comune, verrà inaugurata oggi alle 11 al Sacrario dei Caduti di corso Diaz 95, la mostra "1914-1915 Fulcieri e la sua guerra. L’interventismo e l’Italia in guerra, neutralisti, volontari e propaganda".

"Ci saranno 17 pannelli con diverse foto ed immagini che accompagneranno i visitatori nel clima dell’esposizione – spiega il curatore Marco Nardini – che vuole raccontare un periodo decisivo della storia italiana, vale a dire quello dell’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Abbiamo concentrato la nostra attenzione su vari argomenti e personaggi: scopriremo chi erano gli interventisti e chi i neutralisti, ci saranno profili approfonditi di Sidney Sonnino, Antonio Salandra, del Re, di Gabriele D’Annunzio. Una parte è dedicata al ruolo dei giornali, condizionarono il potere politico. Vogliamo cercare di far capire perché e come si è arrivati all’entrata in guerra del nostro Paese con l’ausilio di immagini, documenti ed anche significativi cimeli".

Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha commentato: "Ringraziamo l’Anmig che ci aiuta a tenere aperto il sacrario, luogo significativo per la città. Il ricordo di Fulcieri Paulucci di Calboli, figlio illustre di Forlì, va tenuto vivo perché può essere un esempio per i giovani ed un modello di vita come esempio di coerenza, passione e nobiltà d’animo. Già, perché lui, che con l’importanza della sua famiglia avrebbe potuto avere un posto tranquillo nelle retrovie, ha sempre scelto di essere al fronte in prima linea con i suoi commilitoni. Questa mostra offre una lettura attenta della storia che si dimostra sempre più ‘magistra vitae’".

La mostra sarà visitabile anche dalle scuole previo appuntamento col presidente dell’Anmig Ugo Berti (349.8499000), e resterà aperta fino al 28 febbraio. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, mentre gli altri giorni della settimana solo su prenotazione.

Stefano Benzoni