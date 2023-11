"La guerra non deve fermare il giornalista"

La recente e brillante presentazione a San Benedetto in Alpe del romanzo ‘L’estate prima di domani’ di Alfio Bernabei, nativo di Dovadola, ma trasferitosi a Londra da giovanissimo, dove lavora come storico e documentarista (già corrispondente dell’Unità e dell’Espresso), ci ha offerto l’occasione per approfondire il tema del libro. Vari personaggi trovano posto nell’albergo del paese, alla cascata dantesca dell’Acquacheta e, con un balzo in avanti, durante il passaggio del fonte della seconda guerra mondiale.

Bernabei, di che cosa tratta il romanzo?

"Traccia il percorso tra San Benedetto e Ravenna, attraverso le peripezie di alcuni personaggi che toccano i paesi di Portico, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro, Terra del Sole e Forlì, in uno dei momenti più incandescenti della storia della vallata e della Romagna: l’estate del 1922, piena di inquietanti episodi di riverbero nazionale".

Che c’entra l’Acquacheta? "Per descrivere una storia che ha al centro la memoria, mi serviva l’acqua, che, come dice Umberto Eco ‘è l’essenziale per la verità’. E poi all’Acquacheta c’è Dante, che, con un clic, appare".

Perché un romanzo che parla del prefascismo e del Galles, parte da San Benedetto in Alpe?

"La narrativa parte seguendo il destino di una coppia che da San Benedetto emigra nel Galles, dove apre un caffè che trasforma un quartiere di Cardiff in un’esuberante Little Italy. Tra una piadina e un crescione, gli avventori in lotta con i tempi si trovano catapultati in un episodio più grande di loro, quando un cuoco venuto da Ravenna per una missione clandestina scompare misteriosamente".

E poi nel porto di Cardiff approda una nave di fascisti, siamo nell’agosto 1922...

"Se gli italiani non avessero permesso la partenza di quella nave e gli inglesi non avessero concesso di attraccare, il fascismo sarebbe fallito sul nascere".

Nel romanzo ci sono anche eroine?

"Lisa difende i diritti, soprattutto quelli delle donne: la giustizia sociale, la libertà, il voto".

Che figura è quella del giornalista al tempo di guerra?

"Per dire che la comunicazione va sempre approfondita, leggendo libri, mettendo da parte spesso il telefonino".

Questo romanzo si ferma al 1945. Il prossimo?

"Partirà dalla storia italiana del 1945 per arrivare all’uccisione di Moro nel 1978 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980".

Tornerà a presentarlo a San Benedetto in Alpe?

"Magari alla cascata dell’Acquacheta, avendo bisogno quel periodo di storia italiana di molta acqua, essenziale per la verità, come insegna Eco".

Quinto Cappelli