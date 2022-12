La Kara Bobowski cerca volontari

La cooperativa sociale modiglianese Kara Bobowski che ha come slogan ‘Il cuore nel nostro territorio, lo sguardo in Europa’, cerca un volontario o volontaria residente in Italia, tra i 18 e i 30 anni, per un’opportunità di volontariato nel settore sociale e ambientale nelle Isole Aland in Finlandia. La ‘Kara Bobowski’ costituitasi nel 1992 è una Onlus. Partenza il prima possibile e fino a settembre 2023. Il progetto ‘European Solidarity Corps, copre le spese di viaggio, vitto, alloggio, pocket money, assicurazione, corso di lingua, mentoring, tutoring e formazione. Info: [email protected]