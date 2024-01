La leader Pd Elly Schlein: "Dalla premier uno spot perché a Forlì si vota a giugno"

La concordia della giornata di mercoledì, quella della doppia visita in città della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sembra già finita. Già nella serata il presidente della Regione Stefano Bonaccini aveva rimarcato alcuni punti: "I fondi Pnrr non vanno a imprese e famiglie", dunque "ribadiamo l’appello a risarcire il 100% dei danni". Inoltre, "avendo a disposizione meno di tre anni per spendere queste risorse, serve una governance chiara. Non possiamo cestinare e rifare. Al Governo abbiamo chiesto di fare chiarezza".

Ancora più dura la segretaria nazionale Elly Schlein che ha parlato di "passerella" e "spot elettorale". Secondo la leader dem, "la gente non si fa prendere in giro. Famiglie e imprese stanno ancora aspettando di vedere i ristori promessi otto mesi fa, quando si presentò con gli stivali nel fango a favore di telecamere". Quindi la visita della Meloni è stato "un altro spottone, sempre a Forlì perché è uno dei pochi capoluoghi della Regione dove governa il centrodestra e dove si vota a giugno – attacca la segretaria Pd –. Stanno politicizzando l’alluvione e la ricostruzione in modo becero e senza alcun rispetto. Il tutto per nascondere il fatto che il governo non ha sborsato un euro. Prima di annunciare nuovi stanziamenti di miliardi, il Governo dovrebbe iniziare a fare arrivare quelli promessi. Invece nella manovra c’era zero".

Di spot parlano anche i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione: Pd, Forlì e Co, Movimento 5 Stelle, ai quali si aggiunge Europa Verde Forlì-Cesena. "I forlivesi hanno dovuto subire la beffa di una passerella elettorale degli esponenti del governo, venuti a spiegarci che in realtà sta andando tutto bene e che il supporto garantito alla Romagna è stato eccezionale". Mentre il sindaco Zattini "giurava solennemente di essere pronto a protestare insieme agli alluvionati, mentre ora descrive una Forlì che esiste solo nella sua immaginazione". Secondo i consiglieri gli unici esclusi dal "gran galà elettorale" sono stati i diretti interessati, gli alluvionati, presenti in piazza Saffi, nonostante la pioggia e il freddo intenso, "a chiedere rispetto e dignità e a denunciare le tante promesse tradite".

Sulla stessa linea anche la consigliera regionale Pd Lia Montalti, cesenate, che stigmatizza: "Da Meloni ancora nessuna risposta sui pieni rimborsi per famiglie e imprese".

Matteo Bondi