La Lega all’attacco di Cesena: "Fiera, Questura, Motorizzazione. Il co-capoluogo vuole depredarci"

Fiera, Questura, Motorizzazione Civile. "Auspichiamo che anche i nostri alleati condividano queste battaglie, perché da parte nostra non ci sarà alcun passo indietro". Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna, è affiancato nel salone comunale dallo stato maggiore leghista. "Da quando Cesena è diventato co-capoluogo è partito da loro un attacco scomposto verso il nostro territorio". Sul banco degli imputati finiscono il presidente della Provincia (e sindaco di Cesena), Enzo Lattuca e l’attuale presidente della Camera di Commercio, "nonché ex assessore del Pd" sempre a Cesena, Carlo Battistini.

"Cercano di spoliare Forlì di alcuni servizi, primo dei quali è la Fiera", dalla cui compagine societaria la Camera di Commercio è intenzionata ad uscire. "Come Lega l’abbiamo voluta salvare quando altri volevano chiuderla. I suoi padiglioni si sono dimostrati fondamentali durante il Covid e l’alluvione. Abbiamo indicato come presidente un ex amministratore che sta lavorando con serietà, pragmatismo e costanza". Si tratta di Valerio Roccalbegni, già sindaco a Modigliana, presente ieri in municipio. Quale futuro per la Fiera, dunque? "Ho un ottimo rapporto con la Fiera di Rimini e il suo presidente, Maurizio Ermeti. A mio parere dovremo andare verso un’integrazione con Rimini, partendo dalla convegnistica, sulla quale loro sono carenti. Non dobbiamo invece allearci con soggetti altrettanto deboli". Il riferimento – pare evidente – è alla Fiera di Cesena.

A Battistini, "che dovrebbe togliersi la maglietta di ex assessore Pd del Comune di Cesena, dico di fare un passo indietro: la Camera di Commercio deve restare nella società della Fiera: ascolti le associazioni di categoria e la Fondazione Cassa dei Risparmi". Il sindaco-presidente della Provincia, Lattuca, ha ipotizzato che la Questura possa trasferirsi nella sua città. "Non si tocca. Cercano di depredare Forlì. Quello paventato è l’ennesimo sgarbo che Lattuca tenta di fare. C’è già uno studio che ha l’obiettivo di capire dove posizionare la nuova sede della Polizia di Stato". Studio che, par di capire, è ancora in fase embrionale.

Il terzo passaggio dell’intervento del parlamentare riguarda la Motorizzazione Civile: "Ci siamo già mossi per trovare una sede alternativa. Ci sono un paio di opzioni sul piatto, che dovrebbero diventare pubbliche prima dell’estate". Anche in questo caso si vuole evitare che la Motorizzazione si sposti a Cesena. Morrone non perde l’occasione per tirare in ballo l’assessore regionale Allegni e i consiglieri regionali Ancarani e Valbonesi: "Sono d’accordo con lo spostare i servizi da Forlì a Cesena? Tutto perché come Lattuca fanno parte del Pd? Noi ragioniamo diversamente: il Tribunale di Cesena è chiuso. Visto che in Veneto alcuni stanno riaprendo, perché non pensare di lavorare insieme per ridare alcuni servizi a Cesena?".

Un ultimo passaggio sull’aeroporto ’Ridolfi’: "Dovesse chiudere, la colpa sarebbe della Regione: l’ex presidente Bonaccini e il suo assessore, Colla, sono venuti qui a fare promesse mai mantenute: aspettiamo dal presidente de Pascale azioni concrete come promesso. Si è appena insediato, quindi gli diamo tempo. Noi però vigileremo".

Luca Bertaccini